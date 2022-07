Andrea Iannone smentisce la sua partecipazione al GF Vip: ecco cosa ha detto

In queste ore, Alfonso Signorini ha pubblicato sul suo profilo Instagram un nuovo indizio inerente un futuro concorrente del reality show di Canale 5. Il dettaglio mostrato dal presentatore sembrava appartenere ad Andrea Iannone, ragion per cui in molti hanno cominciato ad ipotizzare che fosse lui il nuovo concorrente del GF Vip.

A distanza di un po’ di ore dalla pubblicazione di questo messaggio, però, il diretto interessato ha deciso di rompere il silenzio. Il giovane è apparso piuttosto adirato per tutti i rumor circolati di recente. Vediamo cosa ha detto.

Le parole stizzite di Andrea Iannone sul GF Vip

Quello che in molti si stavano chiedendo in queste ore era: Andrea Iannone sarà un concorrente del GF Vip? Il dubbio è nato nel momento in cui Alfonso ha mostrato un anello appartenente ad un nuovo protagonista del reality show. L’oggetto in questione era un ametista regalato dalla nonna del protagonista misterioso per condurre una vita a tutta velocità. Questi dettagli, dunque, avevano subito fatto pensare all’ex di Giulia De Lellis.

Inoltre, alcuni utenti del web hanno effettuato anche un collage volto a mettere in evidenza il fatto che quell’anello fosse molto simile ad uno in possesso del pilota. Dopo un po’ di ore, però, è arrivata la verità. Andrea, infatti, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha smentito categoricamente la sua partecipazione al reality show di Canale 5.

Ecco quali sono gli obiettivi professionali di Andrea

Andrea Iannone, dunque, non sarà un concorrente della prossima edizione del GF Vip. Il giovane ha esordito dicendo che, nelle ultime ore, stava assistendo ad una serie di notizie del tutto fasulle sul suo conto. Al momento, il protagonista non ha nessuna intenzione di cimentarsi in un programma televisivo in quanto le sue attenzioni sono rivolte altrove. Nel caso specifico, il giovane si sta preparando al suo rientro nelle corse e non solo.

In questo periodo, infatti, si sta molto concentrando sulle sue aziende e sulla sua carriera professionale. Essa, dunque, esula completamente dal mondo della televisione, che non è mai piaciuto troppo al protagonista. A questo punto, resta da capire a chi possa appartenere l’anello mostrato da Alfonso Signorini all’interno dei suoi video su Instagram. Al momento non ci sono ulteriori ipotesi a riguardo, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se ci saranno aggiornamenti.