Ilary Blasi torna sui social dopo l’annuncio della rottura con Totti: ecco cosa ha fatto (FOTO)

A distanza di poco più di 24 ore dall’annuncio circa la fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha deciso di tornare sui social. La conduttrice si era presa una pausa di qualche giorno, proprio in attesa che venisse comunicata con ufficialità la triste notizia.

Adesso, però, è tornata attiva su Instagram e lo ha fatto in un modo decisamente particolare. La donna, infatti, ha mostrato una serie di video e immagini volte ad immortalare ciò che sta facendo adesso. Ecco di cosa si tratta.

Ecco cosa ha fatto Ilary Blasi subito dopo la rottura con Francesco Totti

Ilary Blasi è tornata sui suoi social dopo l’annuncio della fine del matrimonio con Francesco Totti. La presentatrice Mediaset ha pubblicato in primis una foto, direttamente dalla pista di un aeroporto. In tale scatto si vede la protagonista, intenta a prendere un aereo diretto verso una destinazione sconosciuta. In seguito, poi, la donna ha pubblicato delle immagini sempre relative al viaggio che ha deciso di fare subito dopo la diffusione dei comunicati.

A quanto pare, dunque, Ilary ha scelto di allontanarsi dall’Italia per un po’ di tempo, nella speranza probabilmente di non essere importunata. Sembrerebbe che la protagonista abbia scelto come destinazione l’Africa, in particolar modo la Tanzania. Lei, sua sorella e almeno due dei suoi tre figli, Christian e Isabel si sono allontanati per restare in disparte e un po’ lontano dai riflettori. (Continua dopo la foto)

La fuga allenterà i rumor? La stoccata di Simona Ventura

La fuga di Ilary Blasi, immortalata anche sui suoi social, servirà ad allentare un po’ la morsa mediatica in cui sono costretti la donna e il suo, ormai, ex? Pare proprio di no. Anche se Ilary è lontana, infatti, sul web stanno continuando a trapelare notizie sul loro conto, nella speranza di ricostruire quello che sarebbe davvero accaduto tra loro. Anche molti personaggi famosi stanno dicendo la loro sulla faccenda.

Tra i vari interventi è spuntato quello di Simona Ventura. Quest’ultima commentò già le indiscrezioni circa la crisi tra Totti e Blasi trapelate qualche mese fa. Adesso, la conduttrice ha aggiunto di essere rimasta un po’ spiazzata dal comportamento di Ilary, che pare non si sia comportata affatto bene nei suoi confronti, anche se Simona ha cercato solo di tutelare la privacy della coppia. In merito a Totti, invece, la Ventura ha ammesso che l’ex calciatore è stato molto gentile con lei, anche in un momento così complicato.