GF Vip 7, ecco di chi sarebbe l’anello mostrato da Alfonso Signorini su Instagram (FOTO)

Nel corso della giornata di ieri, Alfonso Signorini ha mostrato un nuovo indizio sui social relativo ad uno dei futuri concorrenti del GF Vip 7, ovvero, un anello. Inizialmente in molti avevano ipotizzato che esso potesse appartenere ad Andrea Iannone, ma la verità non è questa.

Il diretto interessato ha smentito le indiscrezioni a riguardo ed ha detto di non avere nessuna intenzione di cimentarsi in un reality show. Dopo poco, però, sono emerse altre informazioni in merito al possessore di quell’oggetto. Vediamo di chi si tratterebbe.

Ecco di chi sarebbe l’anello mostrato da Alfonso Signorini

A chi appartiene l’anello con ametista pubblicato da Alfonso Signorini come indizio sul nuovo concorrente del GF Vip 7? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo e adesso pare sia arrivata finalmente una risposta. L’oggetto in questione, infatti, sembrerebbe appartenere a Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Lamborghini. Ricordiamo che quest’ultima fu contattata anche lo scorso anno, ma all’ultimo le trattative saltarono a causa di alcuni problemi in termini di accordi.

Quest’anno, invece, le cose dovrebbero andare in maniera del tutto differente. La ragazza, infatti, pare sia stata annoverata nel cast del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ad ogni modo, contingentemente a questa notizia, ne sta circolando anche un’altra sul web. In particolar modo, sembra che Ginevra non sia l’unica possibile futura concorrente del programma di Canale 5. (Continua dopo la foto)

L’altra ipotesi sul concorrente misterioso del GF Vip 7

L’anello mostrato da Signorini potrebbe appartenere anche ad un’altra persona, che potrebbe presto varcare la soglia della porta rossa e divenire concorrente del GF Vip 7. Si tratta di un uomo, ovvero, Ferruccio Lamborghini, fratello di Elettra e Ginevra. Ad insinuare il dubbio sul suo conto è il fatto che l’anello in questione pare sia stato regalato al possessore dalla nonna.

Naturalmente, però, anche questa seconda indiscrezione resta solamente un’ipotesi. Al momento, infatti, non c’è stata nessuna conferma ufficiale a riguardo. Tuttavia, contrariamente a quanto fatto da Andrea Iannone, i due protagonisti al momento non hanno ancora smentito la notizia. Questo sta rafforzando sempre di più l’ipotesi secondo cui stavolta gli utenti del web ci abbaino azzeccato davvero. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo prima di avere qualche informazione più concreta a riguardo.