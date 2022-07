Soleil Sorge nel cast di un noto programma Mediaset: ecco di che si tratta

Una volta terminata la sua esperienza al GF Vip, la carriera di Soleil Sorge sta vivendo un vero e proprio boom. La ragazza, infatti, è stata annoverata anche nel cast di un noto programma Mediaset.

Oltre che concentrarsi sulla sua carriera da influencer e modella, infatti, Soleil ha deciso di continuare a coltivare anche un suo grande sogno, ovvero, quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Vediamo, dunque, dove rivedremo di nuovo la punta dell’iceberg del triangolo amoroso più discusso della scorsa edizione del GF Vip.

Ecco qual è il programma Mediaset in cui dovremmo rivedere Soleil Sorge

In questo periodo Soleil Sorge pare sia alle prese con le registrazioni di un noto programma Mediaset. La giovane ha, in più occasioni, detto ai suoi fan di essere alle prese con dei progetti molto importanti, di cui però non avrebbe potuto ancora parlare. A dare qualche informazione in più a riguardo, però, è stata l’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima, infatti, ha pubblicato uno spoiler alquanto interessante sull’ex volto di Uomini e Donne.

Nello specifico, la protagonista ha svelato che Soleil starebbe registrando delle nuove puntate di Back To School. Il programma in questione va in onda su Italia 1 ed è condotto da Nicola Savino. Esso vede alcuni vip tornare sui banchi di scuola per sostenere nuovamente l’esame di quinta elementare. I protagonisti devono prendere delle lezioni da alcuni piccoli insegnanti, ovvero, dei bambini. Al termine del percorso di studi, poi, sono tenuti a sostenere un esame dinanzi una severa commissione.

I recenti gossip sull’influencer

Ebbene, a quanto pare, nella prossima edizione del programma Mediaset ritroveremo anche Soleil Sorge. Con ogni probabilità la donna dovrebbe essere una dei concorrenti delle prime puntate. Per il momento, però, non si può parlare ancora in maniera ufficiale della notizia in quanto lo staff della trasmissione non ne ha dato la certezza. Stessa cosa vale anche per Soleil, che al momento non si è sbilanciata sulla vicenda.

Di recente la giovane è stata al centro anche di un altro gossip, decisamente più scabroso. Nello specifico, infatti, ha generato sgomento a causa della festa per il suo compleanno a cui sono mancati moltissimi vip. Pare, infatti, che la Sorge abbia scelto di non invitare quasi nessun ex compagno d’avventura del GF Vip. La cosa ha generato un bel po’ di caos e di malumori.