Orietta Berti svela il vero motivo per cui ha accettato il GF Vip: sarà guerra con Sonia? La bomba

Come tutti i telespettatori del GF Vip, ormai, sapranno Orietta Berti è la nuova opinionista del reality show. Sull’ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da mercoledì 13 luglio, è presente un’intervista rilasciata dalla cantante in cui ha fatto delle confessioni molto interessanti.

La donna si è soffermata soprattutto sui motivi che l’hanno spinta ad accettare di intraprendere questo nuovo percorso. Tra i vari argomenti trattati, poi, ci sono stati anche dei riferimenti alla sua collega Sonia Bruganelli.

Orietta Berti fa confessioni sul GF Vip 7

Orietta Berti ha parlato in un’intervista dell’esperienza che sta per affrontare come opinionista del GF Vip. Per la cantante si tratta di un ruolo del tutto nuovo. Proprio per tale ragione, è stata spronata ad accettare l’invito di Alfonso Signorini. In particolar modo, la protagonista ha ammesso che la ragione principale per cui ha accettato questo incarico risiede nella curiosità di vedere come si comportano delle persone chiuse all’interno di una casa.

Per lei si tratta di un’esperienza impossibile da realizzare. Orietta, infatti, non sarebbe in grado di convivere per così tanto tempo con persone estranee, stando lontana da tutta la sua famiglia e i suoi amici. Malgrado questo, però, la donna comprende che chi non ha una famiglia che l’aspetta potrebbe stare meglio nella casa piuttosto che fuori. Proprio questo aspetto ha spinto la Berti ad accettare questo incarico.

Le parole su Sonia Bruganelli

Nel corso dell’intervista, poi, Orietta Berti ha parlato anche della sua collega opinionista del GF Vip 7. A tal proposito, ha detto che sicuramente ci saranno dei momenti di scontro con Sonia Bruganelli. Le due donne, infatti, hanno modi di pensare abbastanza differenti. Questo, dunque, è molto probabile che le porterà spesso ad avere degli scontri.

La prossima edizione del reality show, dunque, si prospetta piena di colpi di scena e di fuochi e fiamme. Sonia, dal canto suo, è molto felice di avere Orietta al suo fianco. La moglie di Paolo Bonolis nutre una profonda stima nei confronti della cantante. Questo, dunque, basterà per arginare gli eventuali conflitti tra le due, o entrambe si troveranno a punzecchiarsi continuamente come accaduto l’anno scorso con Adriana Volpe? Al momento non è semplice dare una risposta, pertanto, non ci resta che attendere l’inizio del programma, fissato per il 12 settembre per saperne di più.