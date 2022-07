Oroscopo 14 luglio 2022: Gemelli confusi, Sagittario impegnati

Secondo l’oroscopo del 14 luglio, i nati sotto il segno dei Pesci devono prendere delle decisioni. I Toro potrebbero avere dei contrattempi, mentre gli Ariete hanno conti in sospeso da risolvere.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se avete dei conti in sospeso, forse è il caso di risolverli al più presto. Siete un po’ affaticati, cercate di non accettare più incarichi e impegni di quanti ne riusciate davvero a gestire.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 14 luglio denotano un inizio di giornata un po’ altalenante. Oggi potrebbero presentarsi dei contrattempi che finiranno per oscurare il vostro umore, cercate di non permetterlo.

Gemelli. Siate forti e determinati. In certi momenti vivete nella confusione, in quanto non sapete bene in che direzione orientare i vostri interessi. Talvolta, però, è importante distaccarsi un attimo dalle cose per vederle con la giusta lucidità.

Cancro. Buon momento per quanto riguarda la sfera lavorativa. Cercate di ottimizzare i tempi e di ricordarvi di non trascurare le persone care. Ricordate che ogni lasciata è persa.

Leone. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego potrebbe ricevere delle buone notizie in questo periodo. La giornata comincerà un po’ a rilento, ma verso il pomeriggio ci sarà un netto miglioramento.

Vergine. Siete un po’ stanchi e stressati. Non siete amanti della routine, ma allo stesso tempo non amate le sorprese. Questo è un periodo un po’ contraddittorio in quanto farete fatica a conciliare mente e cuore.

Previsioni 14 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata di intrighi per quanto riguarda la sfera sentimentale. Non vi lasciate abbindolare dalle chiacchiere e guardate solo ai fatti. In ambito professionale sono in arrivo cambiamenti.

Scorpione. Secondo le previsioni dell’oroscopo del 14 luglio, i nati sotto questo segno devono allargare un po’ di più i propri orizzonti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, è tempo di prendere una decisione.

Sagittario. I nati sotto questo segno sono molto impegnati. Allo stesso tempo, però, cercate di trovare il modo di dedicarvi ai vostri interessi e alle persone che avete davvero a cuore.

Capricorno. Non permettete a nessuno di oscurare il vostro umore. Dedicate tempo solo a coloro che lo meritano davvero e non perdete tempo con chi, specie in passato, non è stato all’altezza delle vostre aspettative.

Acquario. Nel lavoro bisogna scendere a qualche compromesso. Cercate di essere cauti e lungimiranti. In amore non dovete essere passivi, ci vuole un po’ di spirito d’iniziativa in più.

Pesci. Non è più tempo di aspettare, in amore è importante essere chiari, in primis con voi stessi. Se state vivendo un momento di confusione, è meglio che vi prendiate una piccola pausa da tutto.