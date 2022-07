Ida Platano fa una dedica spiazzante a un cavaliere di Uomini e Donne: chi è e che ha detto (VIDEO)

In queste ore, Ida Platano ha pubblicato dei video in cui ha voluto fare una dedica ad un cavaliere del trono over di Uomini e Donne a cui tiene particolarmente. Nello specifico, la dama ha ammesso di sentire moltissimo la mancanza della persona in questione.

Ma chi sarà il protagonista di questa dichiarazione? Non si tratta di Riccardo Guarnieri, con il quale la Platano non ha chiuso in maniera certamente pacifica. Vediamo, dunque, di chi si tratta e che cosa ha detto.

Ecco il cavaliere a cui è rivolta la dedica di Ida Platano

Ida Platano ha fatto una dedica ad un cavaliere di Uomini e Donne. Lui è Alessandro, il simpatico vecchietto del trono over, che tanto ha fatto sorridere i fan della trasmissione. La dama ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram il video realizzato da Witty Tv in cui è ripresa una sorpresa ricevuta da Alessandro di recente. Il cavaliere, infatti, ha avuto in regalo i biglietti per andare a vedere un concerto del suo cantante preferito, ovvero, Vasco Rossi.

A tale evento l’ha accompagnato Pinuccia, con cui però sembra esserci solamente una semplice e pura amicizia. L’uomo è stato felicissimo di questo regalo, sta di fatto che è apparso raggiante e sereno. Ida, dunque, ha condiviso qualche stralcio di tale video ed ha detto di sentire tantissimo la mancanza del protagonista. Ormai è un mese e mezzo che il programma è giunto al termine, pertanto, la mancanza si fa sentire. La donna, poi, ha concluso il suo intervento dicendo di volere molto bene all’esponente del trono over. (Continua dopo la foto)

Fan di Uomini e Donne in estasi per la sorpresa ad Alessandro

La dedica di Ida Platano al cavaliere di Uomini e Donne ha commosso tutti. Molti sono i telespettatori della trasmissione che hanno apprezzato tantissimo il percorso di Alessandro. Quest’ultimo, infatti, si è sempre contraddistinto per la sua schiettezza e i suoi modi di fare gentili ed eleganti. Ad ogni modo, tornando al regalo ricevuto, il protagonista ha ricevuto anche un’altra sorpresa.

Nello specifico, infatti, Vasco Rossi ha deciso di regalargli un suo cappello autografato. Alessandro ha mostrato con gioia il gentile omaggio ed ha deciso anche di indossarlo. Al suo fianco c’era Pinuccia, che ormai sembra essersi rassegnata all’idea di essere solo una sua amica. Ma il loro legame durerà a lungo oppure è destinato a finire? Vedremo. (Clicca qui per il video)