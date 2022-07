Gemma Galgani e Ida Platano nuove concorrenti de La Talpa? Ecco cosa è emerso

La Talpa tornerà in onda sui canali Mediaset a partire dal prossimo anno. In questo periodo, dunque, si sta molto dibattendo su quello che dovrebbe essere il cast della stagione di ritorno del reality show. Tra i nomi trapelati sono spuntati anche quelli di Ida Platano e Gemma Galgani.

Le due dame di Uomini e Donne, dunque, potrebbero sbarcare in un altro programma appartenente a Maria De Filippi per ricoprire un ruolo del tutto diverso rispetto al solito. Vediamo nel dettaglio quello che è emerso.

I rumor su Ida e Gemma a La Talpa: cosa si sa

Fervono i preparativi per quanto riguarda La Talpa. Al momento non ci sono ancora molte informazioni in merito al format e ai concorrenti che prenderanno parte al reality show. Tra di essi, però, potrebbero esserci ex volti di Uomini e Donne, come ad esempio Ida Platano e Gemma Galgani. L’influencer Amedeo Venza ha diffuso questa indiscrezione dicendo che le due dame sarebbero in trattativa con lo staff di Maria De Filippi.

Il loro ruolo dovrebbe essere quello di concorrenti, ma al momento si conoscono poche informazioni in merito alle dinamiche che riguarderanno il programma. Par adesso, però, queste restano solamente delle indiscrezioni in quanto nessuno si è esposto con certezza sulla faccenda. Né lo staff del programma né, tanto meno, le dirette interessate hanno commentato questa informazione. (Continua dopo la foto)

Il pubblico sbotta contro la Platano e la Galgani

Anche se la notizia non è ufficiale, è bastata l’indiscrezione per far scatenare l’opinione pubblica. Subito dopo la diffusione della notizia circa l’ipotetica partecipazione di Ida Platano e Gemma Galgani a La Talpa, infatti, gli utenti del web sono letteralmente impazziti. In molti, infatti, ritengono davvero assurda e inopportuna la presenza dei due volti di Uomini e Donne all’interno di tale reality show.

Altri, invece, hanno accusato le protagoniste di aver sempre mentito nel talk show pomeridiano. Secondo i fautori di questo punto di vista, dunque, entrambe sarebbero rimaste a Uomini e Donne solo per visibilità e per arrivare ad ottenere dei ruoli più importanti nel mondo dello spettacolo, anche retribuiti. Ma sarà davvero così? Per momento nessuna delle due donne è intervenuta per difendersi o per commentare questi rumor sul loro conto. Non ci resta che attendere per vedere se lo faranno.