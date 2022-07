Back To School spoiler: ecco la conduttrice e il cast, due ex fidanzati famosi si ri-incontrano

Back To School sta per tornare e in queste ore sul web sono spuntati i primi spoiler. Nello specifico, sono emersi i protagonisti che faranno parte del cast della prossima edizione e metteranno alla prova le loro conoscenze.

Inoltre, è trapelato anche il nome della persona che condurrà il programma. Al posto di Nicola Savino, che ha condotto la precedente edizione, arriva una donna. Poi una coppia di ex fidanzati avrà di (dis)piacere di ri-incontrarsi. Ecco tutto quello che è emerso.

Spoiler su Back To School: chi è la conduttrice e la coppia di ex che si ri-incontra

La prossima stagione televisiva Mediaset sarà caratterizzata dal ritorno in onda di Back To School. Stando a quanto trapelato dagli ultimi spoiler pare che il programma continuerà ad andare in onda su Italia 1 e verrà condotto da Federica Panicucci. La presentatrice di Mattino 5, a quanto pare, farà un salto di qualità passando anche alla prima serata. Questo, però, non è tutto. In queste ore sono emerse anche altre anticipazioni in merito al cast dei concorrenti.

Un po’ di ore fa era già trapelato il nome di Soleil Sorge, la quale sarà tra le allieve che metteranno alla prova il proprio quoziente intellettivo cimentandosi nuovamente nell’esame di quinta elementare. L’influencer, però, avrà anche il piacere, o forse non troppo, di incontrare un suo ex fidanzato famoso, ovvero, Luca Onestini. La storia tra i due non si è conclusa nel migliore dei modi, sta di fatto che ogni volta ne hanno l’opportunità, non esitano a mandarsi frecciatine.

Altre informazioni sul cast del programma

Stando a quanto trapelato da alcune fonti interne, pare proprio che durante le registrazioni di Bach To School i due non abbiano fatto altro che lanciarsi delle velenose stoccate. Malgrado questo, però, Soleil ha sempre chiarito di provare una totale indifferenza nei confronti del suo ex, pertanto, non ha nessun problema nei suoi confronti. Tra i protagonisti che si metteranno in gioco, poi, ci saranno anche altri ex gieffini.

Tra di essi sono saltati fuori i nomi di Valeria Marini, Cecilia Capriotti e Raffaella Fico. Insomma, la prossima edizione del programma di Italia 1 si prospetta davvero ricca di momenti esilaranti e di colpi di scena. Il format è sempre lo stesso; dei vip prendono lezioni da alcuni bambini per poi sostenere, per la seconda volta, l’esame di quinta elementare. La data d’inizio, invece, non è ancora nota.