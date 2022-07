Oroscopo 15 luglio 2022: Cancro indaffarati, Capricorno temerari

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 15 luglio, i nati sotto il segno dello Scorpione hanno bisogno di viaggiare, i Gemelli sono un po’ indecisi su alcune decisioni da prendere

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La carriera è importante, ma non dimenticatevi delle persone care. In ambito professionale ci sono delle novità in arrivo, ma dovete essere bravi a conciliare vita privata e lavorativa.

Toro. Sul lavoro potreste sentire il bisogno di un cambiamento. L’Oroscopo del 15 luglio, però, vi invita ad essere cauti e a non prendere delle decisioni in maniera troppo affrettata, specie per quanto riguarda il vostro futuro.

Gemelli. Se siete dinanzi un bivio e non sapete in che direzione andare, forse è il caso di fermarvi un attimo e di capire quali siano le vostre priorità. Non perdetevi in chiacchiere e siate più concreti.

Cancro. Siete molto impegnati in questo periodo. Avete molti pensieri per la testa, ma non trascurate la cura della vostra persona. Dal punto di vista professionale è importante mostrarsi decisi.

Leone. Non sempre mente e cuore viaggiano sullo stesso binario. Onde evitare di incorrere in problemi, sarebbe necessario trovare il giusto compromesso. Nel lavoro bisogna essere risoluti.

Vergine. Se avete ricevuto qualche delusione, forse è il caso di chiedersi se anche voi siete stati manchevoli in qualcosa. Fate un esame di coscienza che è sempre opportuno guardarsi dentro.

Previsioni 15 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore dovete essere un po’ meno selettivi. Ricordate che la perfezione non esiste e a furia di cercarla potreste rimanere profondamente delusi. Sul lavoro non deve mancare la concentrazione.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 15 luglio denotano un certo bisogno di viaggiare e di allontanarsi. Con il corpo siete al solito posto, ma la vostra mente vaga molto con la fantasia.

Sagittario. Nel lavoro potrebbero esserci dei cambi di programma improvvisi. Cercate di non farvi prendere dal panico e di agire sempre con razionalità e con i piedi ben piantati per terra.

Capricorno. Questo è il momento di osare e di mettersi in gioco al 100%. Non lasciate che gli altri incidano negativamente sul vostro umore. Ricordate che siete voi i padroni della vostra vita.

Acquario. I nati sotto questo segno sono desiderosi di affetto. Avete bisogno di sentirvi amati e apprezzati, altrimenti finite per ricercare le attenzioni da qualche altra parte.

Pesci. Ci sono cose che non possono essere controllate e gestite. In certi casi non bisogna fare altro che adattarsi a ciò che accade cercando di trarre sempre il lato positivo di ogni cosa.