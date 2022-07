Oroscopo del 16 luglio 2022: Leone temerari, Acquario in ripresa

Secondo l’oroscopo del 16 luglio, i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario sono molto determinati. I Gemelli, invece, devono fare i conti con un ritorno dal passato

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se state lottando per raggiungere un traguardo, ma la vita si sta divertendo a porre dinanzi a voi degli ostacoli, voi approfittatene per dimostrare ancora di più chi siete e quanto valete. Ogni impedimento può trasformarsi in giovamento.

Toro. Buon momento per dimostrare chi siete e quanto valete. In amore siete molto sicuri di voi e la cosa potrebbe portarvi dei vantaggi, ma anche degli svantaggi. Attenti, infatti, a non apparire come dei palloni gonfiati.

Gemelli. Conti in sospeso con il passato? Ricordate che la vita viene sempre a regolare tutto. Per tale motivo, se ci sono delle faccende in sospeso, è il caso che le risolviate quanto prima. Anche in amore bisogna essere attenti.

Cancro. Giornata molto interessante sul fronte del lavoro. L’oroscopo del 16 luglio denota l’inizio di un momento molto positivo per voi sotto questo punto di vista. Cercate di non lasciarvi condizionare dalle opinioni altrui.

Leone. Siete desiderosi di vivere nuove esperienze e nuove avventure, pertanto, difficilmente vi lascerete abbindolare da quello che dicono o pensano gli altri. Impegnatevi allo scopo di ottenere quello che vi siete prefissati.

Vergine. Siete piuttosto tranquilli. Sia in amore sia nel lavoro le cose vanno piuttosto bene. Gli alti e bassi, però, fanno parte della vita, pertanto, cercate di non abbattervi. Sul lavoro da settembre potrebbero esserci delle novità.

Previsioni 16 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Una new entry in amore potrebbe scombussolare i vostri equilibri. Se siete impegnati cercate di non commettere degli errori. La troppa leggerezza con cui affrontate certe situazioni potrebbe causarvi dei problemi.

Scorpione. interessante momento per dimostrare le vostre capacità. Non amate lavorare in situazioni stressanti, in quanto non date il meglio di voi, ma per stavolta potrebbe esserci un’eccezione. Darete il meglio di voi in queste circostanze.

Sagittario. Siete molto determinati e la cosa potrebbe giocare a vostro favore soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Se vi siete posti un obiettivo, difficilmente vi lascerete dissuadere. Interessanti risvolti anche in amore.

Capricorno. Se non sapete bene come comportarvi in amore, forse è il caso di prendersi una piccola pausa. Chi ha il piede in due scarpe farebbe bene a ponderare accuratamente il da farsi in modo da non perdete tutto.

Acquario. Dopo aver vissuto dei giorni un po’ burrascosi, soprattutto dal punto di vista delle faccende di cuore, adesso potete tirare un sospiro di sollievo. Imparate ad essere attivi e a credere di più in voi stessi e nelle vostre capacità.

Pesci. Il rischio è una componente essenziale della vita. Cercate di non abbattervi e di non avere conti in sospeso. In ambito professionale bisogna tenere gli occhi ben aperti in quanto il rischio di incappare in qualche errore è molto alto.