Ignazio Moser, separazione genitori: le prime parole sue e di Francesco

Da pochissimo è trapelata la notizia inerente la separazione dei genitori di Ignazio Moser. Dopo oltre 40 anni di matrimonio, infatti, Francesco e Carla hanno deciso di interrompere il loro rapporto.

Il processo di separazione, in realtà, non è una novità. I due, infatti, avevano preso questa decisione già quattro anni fa. In tutto questo tempo, poi, si sono svolte le pratiche e oggi i due sono ufficialmente divorziati. Sulla questione è intervenuto direttamente il padre di Ignazio. Vediamo cosa ha detto lui e anche in che modo ha commentato suo figlio.

Le parole di Francesco Moser sulla separazione da sua moglie

La separazione tra i genitori di Ignazio Moser è ormai ufficiale. I due hanno deciso di interrompere il loro vincolo matrimoniale. La famiglia sta facendo di tutto per far sì che la faccenda rimanga privata. Tuttavia, qualcuno dal tribunale deve aver lasciato trapelare questa informazione, pertanto, Francesco Moser è stato costretto ad intervenire. il famoso ex ciclista ha svelato che, malgrado la separazione, i rapporti tra lui e la sua ex moglie sono distesi.

A causare la fine del loro matrimonio non è stato nessun evento sconvolgente. I due si sono semplicemente resi conto della mancanza dei requisiti che li avevano spinti a diventare marito e moglie. Per loro, dunque, non c’era altra soluzione se non quella di lasciarsi definitivamente. Tuttavia, i loro rapporti sono sereni, così come quelli con i figli e con il resto della famiglia.

Ecco come ha commentato Ignazio Moser la fine del matrimonio tra i suoi genitori

Con queste dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista, dunque, Francesco ha voluto commentare la faccenda chiarendo di non avere intenzione di proseguire oltre. La stessa riservatezza sulla separazione tra i genitori di Ignazio Moser è richiesta anche da quest’ultimo. Il compagno di Cecilia Rodriguez, infatti, ha deciso di spendere solo pochissime parole per commentare l’accaduto.

L’uomo ha chiarito di non avere intenzione di parlare troppo della faccenda in quanto non vuole dare modo ai gossip di propagarsi. Se i suoi genitori hanno preso questa decisione, evidentemente, avevano i loro buoni motivi. Lui non può far altro che continuare a stare accanto e a volergli bene. Per tale ragione, dopo questo intervento è altamente probabile che non ne seguirà nessun altro. La faccenda, dunque, pare debba concludersi qui.