Nicola Pisu stravolge la sua vita dopo il GF Vip: ecco che lavoro fa adesso (VIDEO)

Nicola Pisu, ex concorrente del GF Vip 6, ha pubblicato un video su Instagram in cui ha mostrato il suo nuovo lavoro. Il protagonista ha deciso di allontanarsi totalmente dal mondo dei riflettori, sta di fatto che svolge una professione decisamente umile.

I numerosi fan sono rimasti spiazzati, in quanto è un po’ inusuale che ex protagonisti dei reality show non facciano gli influencer o non tentino il tutto per tutto pur di entrare nel mondo dello spettacolo. Vediamo, dunque, qual è l’attuale professione del protagonista.

Ecco che lavoro fa adesso Nicola Pisu

A quanto pare, non tutti quelli che prendono parte al GF Vip hanno intenzione di cavalcare l’onda del successo e della popolarità, questo è proprio il caso di Nicola Pisu. Quest’ultimo, infatti, una volta spenti i riflettori della casa di Cinecittà, si è allontanato dal piccolo schermo e si è messo alla ricerca di un lavoro “normale”. A distanza di alcuni mesi dalla fine del reality show, dunque, il giovane ha mostrato il suo nuovo impiego.

Nello specifico, Nicola adesso lavora in una ditta edile che si occupa della costruzione di immobili e della ristrutturazione di appartamenti. Nel video in questione, infatti, si vede proprio Nicola intento a passare dei fili elettrici all’interno di una parete. Al di sotto di tale video, Nicola ha scritto una brevissima didascalia in cui ha annunciato di aver cominciato questa nuova esperienza lavorativa.

La lodevole decisione presa da Nicola dopo il GF Vip: fan entusiasti

Il video in questione è divenuto virale in men che non si dica. L’ex concorrente del GF Vip, Nicola Pisu, è stato inondando di messaggi contenenti complimenti e frasi gentili. Molti utenti, infatti, si sono complimentati con lui per essere rimasto se stesso e, soprattutto, una persona umile. Contrariamente a come spesso capita dopo aver preso parte ad un reality show, infatti, il ragazzo ha deciso di non inseguire il successo.

Altri, invece, hanno scritto che Nicola sia davvero un bravo ragazzo come ormai se ne trovano pochi in giro. Insomma. a quanto pare, la scelta di Nicola è piaciuta moltissimo ai numerosi telespettatori del reality show di Canale 5. Al momento, però, Pisu non è ancora intervenuto per ringraziare i numerosi fan e per dare qualche dettaglio ulteriore sul suo nuovo lavoro. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà.