Alessandra Amoroso, nuova lite con un fan: lei lo “minaccia”. Perché sta facendo così? Parla lei

In queste ore sta facendo il giro del web un video in cui si vede Alessandra Amoroso avere una nuova lite con un fan. Dopo aver negato un autografo ad una sua ammiratrice, la cantante si è trovata al centro di una nuova polemica.

Stavolta, però, il polverone che si è sollevato è stato notevole. Gli utenti del web, infatti, non riescono a capire per quale ragione la donna si stia comportando in questo modo. Lei ha deciso di rompere il silenzio, in una maniera un po’ bizzarro.

La lite tra Alessandra Amoroso e un fan

Dopo l’ennesimo concerto, Alessandra Amoroso ha avuto una lite con un fan. La cantante si è fermata con alcuni sostenitori, i quali le stavano chiedendo di fare delle foto. Ad un certo punto, un uomo le ha chiesto di scattare una foto anche con lui, ma la protagonista ha sbottato in un modo inaspettato. Alessandro, infatti, ha detto che prima avrebbe fatto la foto con un’altra ragazza. Se il suo interlocutore avesse insistito, poi, lei gli ha detto che gli avrebbe tirato contro il cellulare.

Queste parole, chiaramente, hanno lasciato spiazzato il fan, che ha sbottato sui social accusando la cantante di essere stata davvero sgarbata e scostumata. La persona in questione, infatti, ha anche detto di essere profondamente deluso per il comportamento della Amoroso. Ma per quale ragione la cantante si sta comportando spesso in questa maniera con i suoi fan?

Bufera sul web: la reazione della cantante

Sul web in molti si stanno facendo delle domande. L’influencer Deianira Marzano ha affrontato la faccenda non comprendendo i motivi celati dietro l’ostilità che spesso Alessandra Amoroso mostra nei riguardi dei suoi fan. Ad ogni modo, sul web c’è anche una parte di persone che stanno difendendo l’artista dicendo che i toni adoperati fossero scherzosi.

Ad ogni modo, alla luce di tutte queste polemiche, Alessandra ha pubblicato un commento su Instagram, che è sembrato essere una risposta a tutti questi polveroni. La donna ha sfoggiato un enorme sorriso ed ha cominciato a ballare e a dimenarsi sotto le note di una sua canzone. Poi ha aggiunto una didascalia ed ha ringraziato i fan che sono andati a vedere un suo concerto anche stavolta. Questa è l’unica cosa che conta, tutto il resto è noia per lei.