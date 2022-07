Oroscopo del 17 luglio 2022, classifica Vergine in calo, Pesci decisi

Secondo l’oroscopo del 17 luglio, i nati sotto il segno del Leone vivranno un momento di novità per quanto riguarda la sfera sentimentale. Gli Ariete devono lottare, mentre i Bilancia sono un po’ confusi.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Cancro. Ottimo momento sia in amore sia nel lavoro. La congiunzione di questi due aspetti non è solita e scontata, soprattutto per i nati sotto questo segno. Approfittate di questa ventata di positività per realizzare qualche obiettivo importante.

2 Sagittario. Buon momento per risolvere le liti in sospeso. Se avete avuto delle discussioni di recente, adesso è il momento di darsi da fare. Anche sul lavoro sono in arrivo delle belle soddisfazioni, occhi ben aperti.

3 Scorpione. La carriera è sicuramente una vostra priorità, tuttavia, è importante dedicarsi anche ai propri affetti e alla propria famiglia. Questo è un momento molto proficuo per quanto riguarda la sfera economica, ma non fate sciupi.

4 Leone. Le previsioni dell’oroscopo del 17 luglio invitano i nati sotto questo segno a non perdere troppo tempo in chiacchiere. Nella vita è importante cogliere al volo certe occasioni. In amore si aprono nuove ed inaspettate strade.

5 Ariete. Se volete ottenere dei risultati nella vita è importante lottare sempre e fare dei sacrifici. Ricordate che le cose non piovono dal cielo. In amore, invece, lasciate libere le persone che amate, se tornano, allora vorrà dire che ne sarà valsa la pena.

6 Pesci. Siete piuttosto decisi nell’ottenere i vostri obiettivi. Le stelle sono piuttosto favorevoli, ma il vostro umore è turbato da qualcosa che avete in sospeso. Cercate di risolvere quanto prima tutte le questioni che vi stanno turbando.

Previsioni astrali ultime sei posizioni del 17 luglio

7 Acquario. In amore sta per cominciare un momento molto positivo. Gli ultimi tempi potrebbero essere stati un po’ difficili, ma adesso potete finalmente tirare un sospiro di sollievo. Approfittatene per esporvi un po’ in più.

8 Toro. L’oroscopo del 17 luglio invita i nati sotto questo segno ad essere più risoluti sul lavoro. Se dovete mettere a posto alcune faccende, fatelo quanto prima. Non bisogna perdere troppo tempo con dei giri di parole.

9 Vergine. Dopo aver vissuto dei giorni abbastanza impegnativi, oggi sarete un po’ in calo. Dal punto di vista professionale è meglio non insistere troppo se volete raggiungere degli obiettivi. Date tempo al tempo e non abbiate timore.

10 Bilancia. Siete un po’ confusi sul da farsi. In amore è tempo di essere onesti, tuttavia, cercate di mostrarvi un po’ più diplomatici. Dal punto di vista professionale, invece, non fidatevi di tutti, ma scrutate bene i vostri “amici”.

11 Capricorno. Giornata interessante sul fronte delle emozioni. Chi ha chiuso da poco una storia importante potrebbe avere come la sensazione di non riuscire più ad innamorarsi. Sappiate che è solo un’illusione, in quanto la vita ha sempre delle sorprese.

12 Gemelli. In amore ci sono delle controversie da gestire. Dal punto di vista professionale, invece, è tempo di prendere delle decisioni. Smettetela di temporeggiare e allargate un po’ di più i vostri orizzonti alle nuove esperienze.