Oroscopo 18 luglio 2022: Ariete freddi, Bilancia verso una stabilità

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 18 luglio, i nati sotto il segno dei Gemelli devono darsi da fare un po’ di più. I Vergine sono indecisi, mentre i Bilancia riceveranno delle buone notizie sul lavoro.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Tempo di scelte per i nati sotto questo segno. In questo periodo le vostre emozioni sono un po’ congelate, ma non temete, presto la situazione si scioglierà e tornerete ad essere passionali e calorosi come un tempo.

Toro. Gli alti e bassi fanno parte della vita. Cercate di non abbattervi e di non farvi prendere dallo sconforto. Se in amore avete ricevuto un due di picche, non temete, presto ci saranno delle novità. Sul lavoro siate concentrati.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 18 luglio esortano i nati sotto questo segno ad essere un po’ più determinati. Se ci tenete davvero a qualcuno o a qualcosa è il caso di darsi da fare e di nona spettare che le cose capitino.

Cancro. In amore è tempo di essere risoluti. Se avete ricevuto qualche delusione, adesso è il momento di recuperare. Dal punto di vista dei rapporti professionali, invece, ci vuole coraggio per arrivare molto lontano.

Leone. Ci sono delle novità in arrivo in amore e dovete cercare di accoglierle di buon grado. Siete un po’ titubanti in questo periodo, ma ricordatevi che, soprattutto in ambito professionale, dovete mostrarvi sicuri, altrimenti c’è il rischio di essere calpestati.

Vergine. Caratterialmente siete persone piuttosto indecise. Talvolta, però, potrebbe capitare di dover essere scaltri e veloci nel prendere delle decisioni. Cercate di non farvi prendere dal panico e andate avanti seguendo i vostri obiettivi.

Previsioni 18 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Se siete alla ricerca di certezze e di una stabilità, presto potreste rimanere piacevolmente sorpresi. Giornata interessante anche per quanto riguarda gli incontri amorosi.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 18 luglio vi invitano a staccare un po’ la spina. Se potette, allontanatevi dal lavoro e dagli impegni della vita quotidiana per dedicare un po’ di tempo a voi stessi e ai vostri cari.

Sagittario. In amore è importante esporsi, anche se talvolta c’è il rischio di farsi male. Dal punto di vista del lavoro, invece, ricordate che chi non risica non rosica. Se volete ottenere risultati dovete pur rinunciare a qualcosa.

Capricorno. Non ci sono grandi novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Al momento tutto è fermo, pertanto, cercate di reinventarvi per trovare nuovi stimoli. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle faccende da affrontare con chiarezza.

Acquario. Determinati e pieni di risorse, queste sono le caratteristiche che contraddistingueranno i nati sotto questo segno. Buon momento per mettervi in gioco dal punto di vista professionale e per capire fin dove potete spingervi.

Pesci. Non siate impazienti e ricordate che i migliori traguardi si raggiungono poco alla volta. Dal punto di vista sentimentale è importante mettersi in gioco, anche se questo vuol dire rischiare di correre qualche pericolo.