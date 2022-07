Guenda Goria malore, si aggravano le condizioni della figlia della Ruta: ecco cosa è successo

In questi giorni Guenda Goria ha avuto un malore. La figlia di Maria Teresa Ruta è stata portata urgentemente in ospedale in quanto ha comunicato a manifestare fortissimi dolori addominali.

I medici che l’hanno soccorsa le hanno diagnosticato una gravidanza extrauterina. Dopo essere stata ricoverata qualche giorno, poi, la giovane era stata dimessa. Questa notte, però, ci sono state delle complicazioni. Ecco cosa è successo.

Nuovo malore per Guenda Goria: portata nuovamente in ospedale

Guenda Goria ha avuto un brutto malore. La donna ha scoperto di essere incinta a seguito del malessere avuto in questi giorni. Lei e il suo compagno stavano provando ad avere un bambino da un po’. Improvvisamente, però, la giovane ha cominciato a stare molto male e ad avete dei dolori lancinanti alla pancia. Dopo poco, quindi, è stata portata in ospedale ed è stato solo allora che ha appreso di aspettare un figlio.

La gravidanza, però, era extrauterina, pertanto, i medici sono dovuti intervenire d’urgenza per interrompere la gravidanza. Dopo una prima operazione, la donna ha registrato dei video su Instagram in cui ha aggiornato i fan circa le sue condizioni di salute ed ha detto di dover stare sotto controllo qualche giorno per monitorare la situazione. Dopo accurati accertamenti, poi, la protagonista era stata dimessa. Una volta a casa, però, ha cominciato a stare nuovamente male. I dolori alla pancia sono tornati e decisamente più forti. Per tale ragione, Guenda è tornata nuovamente al pronto soccorso.

La figlia di Maria Teresa Ruta subirà un nuovo intervento dalle conseguenze pericolose

Direttamente dal lettino dell’ospedale, la ragazza ha aggiornato i suoi follower, in quanto ha spiegato di voler condividere con loro questa esperienza in tutto per tutto. Con un filo di voce, infatti, Guenda Goria ha spiegato che il malore è ritornato. Probabilmente le si è rotta una tuba, generando un coagulo di sangue che le ha provocato i dolori. Molto probabilmente, dunque, i medici riterranno opportuno sottoporla ad una nuova operazione.

Stavolta pare che le verrà tolta una tuba. Questa, chiaramente, era una cosa che i medici volevano evitare poiché, a seguito di questo intervento, Guenda potrebbe incorrere nel pericolo di non poter più avere figli. La Goria, infatti, ha detto che questa è una situazione davvero complessa da affrontare e da superare anche dal punto di vista psicologico. La presenza delle persone care, però, sicuramente le sarà di grande aiuto.