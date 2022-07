Soraia e Luca in crisi? La coppia di Uomini e Donne delude i fan: cosa sta succedendo (FOTO)

In questi giorni, la coppia nata a Uomini e Donne formata da Soraia Allam e Luca Salatino sta generando un po’ di sgomento sul web in quanto sembra essere in crisi. Diversi utenti, infatti, hanno notato che i due ragazzi sono molto assenti dai social.

Tra loro non ci sono dediche di nessun tipo e, soprattutto, non si vedono da parecchio tempo. Questo, quindi, ha subito spinto i più sospettosi a credere che possano essere in crisi. Scopriamo cosa ci sarebbe di vero.

Cosa c0è di vero sulla possibile crisi tra Luca e Soraia

Soraia e Luca sono in crisi? Dopo quasi due mesi dalla scelta del tronista, i due pare stiano attraversando un periodo di freddo, almeno questo è ciò che trapela dai social. I due non si incontrano da molto tempo, tuttavia, hanno comunque trovato il tempo di incontrare i loro amici. Soraia, infatti, è andata da Federica Aversano per trascorrere qualche giorno insieme a lei, mentre Luca è con Matteo Ranieri. Come se non bastasse, però, i due stanno generando sospetti anche per un’altra questione.

Sui social, infatti, entrambi stanno pubblicando dei post che stanno generando un po’ di sgomento. Nelle ultime ore, ad esempio, Soraia ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha detto che quando si ferisce una persona buona, essa non reagirà facendo del male. Ad ogni modo, le persone buone, se trattate male, si allontanano, pertanto, vengono perse per sempre e quando questo accade è una cosa davvero orribile. (Continua dopo la foto)

I sospetti dei fan di Uomini e Donne

Questo, dunque, sta spingendo molti a credere che Luca e Soraia stiano preparando il terreno per annunciare ai fan di Uomini e Donne di essersi lasciati. Inoltre, a creare ancora più dubbi è il fatto che i diretti interessati non sono ancora intervenuti sulla faccenda. Se i rumor sulla crisi fossero del tutto finti, infatti, i due potrebbero registrare qualche contenuto volto a chiarire la situazione.

Nessuno di loro, però, ha deciso di proferire parola a riguardo. Tale situazione, quindi, sta sollevando sempre più dubbi sul loro conto. Sul web, dunque, i fan sono divisi in due. Da un lato ci sono quelli che ritengono che sono tutte fake news, mentre dall’altro ci sono coloro i quali credono che qualcosa di vero ci sia dietro tutti questi sospetti. Per sapere la verità, quindi, non ci resta che attendere.