Luca Salatino retroscena bomba sul suo trono a Uomini e Donne: ha preso in giro tutti? (FOTO)

In queste ore si sta molto parlando di Luca Salatino e Soraia Allam di Uomini e Donne. Tra i due pare non stia scorrendo esattamente buon sangue. Si vocifera, infatti, che i due siano in crisi e stiano attraversando un momento molto difficile.

I fan hanno notato un certo distacco da parte dei due professionisti sui social. La cosa, quindi, ha immediatamente fatto scattare un campanello d’allarme. L’influencer Amedeo Venza, così, ha cominciato ad indagare sulla faccenda ed ha scovato una segnalazione alquanto compromettente che riguarda l’ex tronista.

Retroscena sulla maretta tra Luca e Soraia

Luca Salatino di Uomini e Donne è finito al centro di una bufera mediatica. Dopo la diffusione della notizia inerente la crisi con Soraia, infatti, sono emersi nuovi retroscena. In particolar modo, sembra che i due stiano attraversando un momento difficile. Il fine settimana appena trascorso Luca è stato dal suo amico Matteo Ranieri, mentre Soraia ha trascorso dei giorni con Federica Aversano.

Alcune persone vicine alla coppia, però, hanno svelato dei retroscena. Sembrerebbe che la giovane avesse chiesto al suo fidanzato di trascorrere il week-end insieme. Lui, però, avrebbe risposto dicendo di preferire di passare il tempo con il suo amico. Questo, dunque, ha causato un bel po’ di malumori nella coppia ed ha spinto i due ad intavolare discussioni piuttosto concitate.

Salatino ha preso in giro tutti a Uomini e Donne?

Molti fan, infatti, ritengono che la coppia stia per scoppiare, ma questo non è tutto. Alcuni utenti del web, infatti, hanno riportato una segnalazione inaspettata che riguarda il percorso di Luca Salatino a Uomini e Donne. La persona in questione ha dichiarato che il ragazzo frequentasse altre ragazze mentre era seduto sulla tanto agognata poltrona rossa. Solo a ridosso della scelta, poi, avrebbe “messo la testa a posto” dedicandosi un po’ di più alle sue corteggiatrici.

Questa segnalazione, chiaramente, sta gettando nuove ombre sul rapporto tra Luca e Soraia. Molti ritengono che il ragazzo, in realtà, non sia mai stato così preso dalla giovane, che per contro sembrerebbe molto innamorata. Al momento, però, i diretti interessati non sono intervenuti sulla faccenda. Nessuno di loro, infatti, ha commentato per avallare o smentire i rumor inerenti una possibile crisi tra loro. Al momento, dunque, non resta da fare altro che attendere per ulteriori aggiornamenti a riguardo.