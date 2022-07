Francesco Totti e Noemi, spuntano foto bollenti, caos sul web: “Mancanza di rispetto verso Ilary” (FOTO)

La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sembra essere, ormai, ufficiale. Sul web, infatti, in queste ore stanno trapelando anche delle immagini alquanto compromettenti che li riguardano.

Attraverso un account Instagram, infatti, sono state pubblicate le foto inerenti un bacio che si sono scambiati i due protagonisti. In men che non si dica le immagini sono divenute virali ed hanno sollevato un grosso polverone.

La foto compromettente tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

Ilary Blasi e Francesco Totti stanno affrontando in maniera completamente diversa la fine del loro matrimonio. La prima ha deciso di allontanarsi per un po’ e andare in Tanzania con sua sorella e i suoi figli e sta condividendo su Instagram i momenti salienti del suo viaggio. L’ex calciatore, invece, è sparito dai radar e non sta facendo trapelare notizie sul suo conto. Malgrado questo, però, su di lui stanno comunque trapelando notizie. In queste ore, attraverso un account che ha il nome di Noemi Bocchi, sono state diffuse delle foto con Francesco Totti.

In particolare è uno scatto che sta generando particolare sgomento. Al suo interno sono raffigurati i due protagonisti su di una terrazza di notte, con tutta la città illuminata dalle luci della sera. In primo piano, però, a catturare l’attenzione degli utenti del web sono proprio Noemi e Francesco, intenti a scambiarsi un bacio molto passionale. Entrambi sembrano felici e sereni. (Continua dopo la foto)

Bufera sul web per difendere Ilary Blasi

Al momento, però, non si sa se la foto sia stata pubblicata dal profilo originale di Noemi. Tuttavia, l’immagine sembra reale, pertanto, chiunque l’abbia fatta trapelare, starebbe dimostrando una mancanza di rispetto nei confronti di Ilary Blasi. Far uscire dopo così poco tempo delle foto che riguardano la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sembra un gesto davvero poco garbato nei confronti della showgirl.

Sul web, infatti, è scoppiato il caos. Moltissimi utenti stanno sbottando contro l’ex calciatore e la sua apparente nuova fiamma accusandoli di mostrare davvero poco tatto. Per il momento, però, il diretto interessato non si è espresso sulla faccenda. Considerando il profilo basso e silenzioso che sta mantenendo, è molto probabile che non lo farà. Anche Ilary sembra non avere nessuna intenzione di parlare della faccenda. La conduttrice, infatti, non sta rispondendo a nessun gossip, si sta solo godendo questa piccola fuga dalla realtà in compagnia delle persone care.