Figlio di Maradona nel cast del GF Vip? Spunta un dettaglio inequivocabile (FOTO)

In questi giorni, Alfonso Signorini sta stuzzicando i suoi fan mostrando loro degli indizi inerenti i futuri concorrenti del GF Vip 7 e in queste ore è saltato fuori il nome del figlio di Maradona. Tutto è nato a seguito della pubblicazione di un ennesimo indizio da parte del presentatore.

L’oggetto da lui mostrato sembra essere perfettamente attinente con Diego Armando Maradona Junior, pertanto, sul web in molti hanno cominciato ad avanzare tale ipotesi. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Le ipotesi sul figlio di Maradona al GF Vip 7

Continuano i rumor e i gossip in merito al cast della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Di recente, quest’ultimo ha pubblicato dei contenuti su Instagram in cui ha mostrato un nuovo oggetto appartenente al prossimo concorrente. Si tratta di un pallone da calcio. A corredo di tale immagine, poi, è stata annessa la canzone “O Sole Mio”, cantata da Luciano Pavarotti. Questo, dunque, ha immediatamente fatto sorgere dei sospetti ai telespettatori.

In molti hanno ritenuto che il pallone mostrato da Signorini fosse lo stesso che ha tra le mani il figlio di Diego Armando Maradona in una delle sue ultime immagini di Instagram. Questo ha, dunque, spinto a credere che sia proprio lui il nuovo concorrente del GF Vip 7. La notizia è divenuta virale in men che non si dica e in molti hanno cominciato ad avanzare delle ipotesi a riguardo. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego Armando Maradona Junior (@diegomaradonajunior)

Un’altra possibile concorrente del GF Vip

Ad ogni modo, almeno per il momento non è giunta ancora l’ufficialità di questa indiscrezione. Oltre al figlio di Maradona, un’altra possibile concorrente del GF Vip 7 è un’influencer. La persona in questione è l’insegnante di Corsivo di Tik Tok, Elisa Esposito. La ragazza è divenuta virale sul web per aver registrato dei video in cui “insegna” ai suoi follower a parlare tale particolare lingua.

Tale notizia sta generando molto sgomento in quanto in molti sono contrari alla sua partecipazione al programma. Essere ritenuti “famosi” per fare dei video decisamente poco intelligenti sui social, infatti, è per molti utenti del web una cosa inverosimile. In ogni caso, anche sul suo conto, almeno per il momento, non ci sono conferme ufficiali, ma neppure smentite. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno altre informazioni sulla faccenda.