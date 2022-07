Antonella Fiordelisi entra nella casa del GF Vip: dopo tanti rifiuti, ecco cosa è successo

Antonella Fiordelisi sarà una delle prossime concorrenti della casa del GF Vip. Dopo tanti indizi e tanti gossip, finalmente, un altro nome sembra essere trapelato.

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, infatti, a settembre dovrebbe varcare la soglia della porta rossa tanto agognata. A dare questa notizia per certa è stato il portale The Pipol. I primi indizi, però, sono stati riportati, come sempre, da Alfonso Signorini.

Signorini dà un altro indizio su un concorrente del GF Vip: spunta Antonella Fiordelisi

Il conduttore del GF Vip sta disseminando sul suo profilo Instagram degli indizi volti ad individuare i futuri concorrenti del reality show. Uno degli ultimi alludeva ad una persona intenta a trascorrere parte della sua vita a vagare in campi di fiordalisi. Questo è bastato per far sorgere dei sospetti riferiti proprio all’ex di Francesco. Ad ogni modo, sul portale sopracitato, la notizia è stata data in maniera ufficiale.

Antonella Fiordelisi, dunque, pare sarà una futura concorrente del GF Vip. Su di lei, però, ci sono diverse indiscrezioni. La ragazza, infatti, ha provato in tantissime altre occasioni ad entrare nel reality show di Canale 5. Numerosi sono stati i provini a cui si è sottoposta sperando di passarli. Purtroppo per lei, però, l’esito è sempre stato negativo, eccetto che questa volta.

Come ha reagito Antonella a questi rumor

Stando a quanto emerso, dunque, Antonella Fiordelisi, in questa circostanza, deve aver superato egregiamente i provini per il GF Vip. Il suo nome, così, va ad accostarsi a quello di altri personaggi dati per certi all’interno della casa di Cinecittà. Essi sono: Chadia Rodriguez, George Ciupilan e Ginevra Lamborghini. In questi giorni, poi, sono trapelati anche altri nomi, sui quali però sono emersi diversi dubbi. Si tratta di Pamela Prati e Diego Armando Maradona Junior.

Ad ogni modo, alla luce della diffusione di questa notizia, Antonella non si è ancora sbilanciata in maniera ufficiale. La giovane, però, attraverso il suo profilo Instagram ha spiegato ai fan di essere stata molto impegnata in questo periodo. Tali impegni l’hanno portata ad essere leggermente meno presente sui social. La protagonista, però, ha annunciato che molto presto svelerà ha i suoi fan i motivi reali che l’hanno spinta a prendersi questo tempo per sé. Che presto, dunque, la Fiordelisi svelerò di aver chiuso il contratto con gli autori del GF Vip? Vedremo.