Sabrina Ferilli pubblica un video a letto con Francesco Totti: sgarro a Ilary Blasi? (VIDEO)

In questo momento così concitato che riguarda Ilary Blasi e Francesco Totti è spuntata Sabrina Ferilli. La conduttrice showgirl, infatti, in queste ore ha condiviso un video sul suo account di Instagram che sta generando parecchio sgomento.

Nella clip in questione si vedono lei e l’ex calciatore della Roma a letto insieme. La verità, però, non è come appare. Ad ogni modo, con questo gesto la donna pare abbia voluto fare uno sgarro ad Ilary Blasi. Sarà così? Ecco cosa è emerso?

Il post ambiguo di Sabrina Ferilli su Francesco Totti

A distanza di una settimana dall’annuncio della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, anche Sabrina Ferilli ha voluto esprimere il suo punto di vista a riguardo. La conduttrice ha pubblicato una clip sul suo profilo Instagram in cui sono ripresi lei e Francesco a letto insieme. I due stavano registrando una scenetta per un programma televisivo di diversi anni fa.

Nel video in questione, Sabrina chiede a Francesco se avesse voglia di fare uno spogliarello per lei. Lui, un po’ imbarazzato e incerto temporeggia. Successivamente, poi, risponde con un ammiccante “dipende”. In sottofondo, poi, si sentono le grida dei presenti in studio particolarmente esaltati ed esilararti dal siparietto. La clip è divenuta virale in men che non si dica. Moltissimi utenti hanno cominciato a domandarsi per quale ragione la donna avesse deciso di pubblicare questo contenuto proprio in un momento così complesso per la famiglia dell’ex calciatore. (Continua dopo il video)

Lo sgarro a Ilary Blasi? Ecco cosa succede

Ebbene, stando a quanto emerso dal web, in molti ritengono che Sabrina Ferilli attraverso questo video abbia voluto dimostrare la sua solidarietà a Francesco Totti. In tutta questa delicata situazione, dunque, la protagonista sembrerebbe aver preso le difese dell’ex leader della Roma a scapito di Ilary Blasi. In molti, infatti, sono dell’idea che la conduttrice abbia fatto un vero e proprio sgarro alla sua collega.

Per il momento, però, l’autrice di questo video non si è sprecata ad intervenire sulla faccenda ed ha lasciato che gli utenti del web facessero le loro supposizioni. Intanto, neppure Francesco e Ilary hanno commentato in qualche modo l’accaduto. Il primo è quasi totalmente inattivo sui social, mentre Ilary è ancora in viaggio con la sorella e i figli, pertanto, sta pubblicando solo contenuti inerenti questa esperienza.