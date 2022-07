Come capire se piaci a una ragazza: i suggerimenti di InAttraction

Spesso e volentieri, tanti uomini non riescono a capire fino in fondo se sono riusciti a fare colpo sulla ragazza dei propri sogni. E rimangono in una sorta di limbo, in cui non fanno un passo avanti e nemmeno uno indietro per diversi mesi.

I corsi di seduzione di InAttraction

Invece, anche grazie al fatto di frequentare degli appositi corsi di seduzione come quelli proposti da InAttracion, come insegna Enrico, per capire se piaci ad una ragazza ci sono diversi aspetti che si possono prendere in considerazione, interpretare e decifrare. In questo modo, si potrà avere una prima conferma se sussiste o meno un interesse e se potrebbe essere utile fare la prima mossa o intensificare i rapporti.

InAttraction è un brand che nasce dalla volontà di offrire e mettere a disposizione, in maniera tale che sia alla portata davvero di tutti, un bagaglio di esperienze incredibile, tra osservazioni, prove, ed esperienze reali, in relazione all’argomento della seduzione. Lo scopo di InAttraction, è quello di riuscire a capire come sviluppare la giusta mentalità seduttiva, in maniera tale da acquisire quella sicurezza e fiducia nei propri mezzi che sempre di più manca nel momento in cui ci si rapporta con la persona che si vorrebbe conquistare.

Istruttori di seduzione preparatissimi e formati sul campo, che non vedono l’ora di condividere il loro sapere tramite degli specifici corsi di seduzione, ma anche servizi di coaching a distanza e consulenze online, che vengono organizzati in varie città italiane, tra cui Bologna, Milano, Torino e Roma, con l’opportunità anche di poter organizzare dei corsi pure in qualsiasi altra città non solo italiana, ma europea, dietro apposita richiesta.

L’importanza di comprendere i segnali di interesse

Infatti, rispetto a qualsiasi altro pretendente, se voi foste in grado di capire se effettivamente piacete ad una ragazza, è chiaro che ci si potrebbe muovere e comportare in modo molto più sereno, raggiungendo un grado notevole di confidenza. Di conseguenza, si eviteranno anche tutti quei tentativi fatti un po’ a caso per capire se c’è dell’interesse.

Sia gli uomini che le donne, infatti, inviano in modo costante, a volte chiaramente anche in modo inconscio, dei segnali di interesse oppure di disinteresse, sia nei confronti delle altre persone che rispetto ad una specifica situazione. Da tutto questo deriva semplicemente una verità: se si riesce a imparare una modalità di lettura, ecco che tali aspetti e segnali potranno essere sfruttati a proprio vantaggio.

Quali sono i segnali di interesse

Si può provare a capire se c’è interesse da parte di una ragazza nei vostri confronti da diversi segnali, come abbiamo detto in precedenza. Ad esempio, quando vengono poste di frequente delle domande. È facile intuire che, se una donna, sceglie di investire parte del proprio tempo per scoprire qualcosa in più in riferimento alla vostra vita, al vostro modo di pensare e quant’altro, è chiaro che vuol dire solo una cosa, ovvero c’è dell’interesse, in modo particolare a capire le vostre abitudini e il vostro mondo.

Un altro segnale che può far capire che c’è un interesse è quello legato al fatto se vi pone spesso e volentieri delle domande per capire se siete fidanzati. In alcuni casi, è un comportamento che viene fatto in modo esplicito alla luce del sole, mentre altre volte una donna non si espone mai troppo, magari provando a capire qualcosa in più tramite qualche battuta. Ed è chiaro che se si pone certe domande, vuol dire che questo argomento è interessante per lei.

Tra gli altri aspetti che possono aiutare a comprendere che ci può essere un buon feeling con una persona è se si lascia prendere in giro. Se la ragazza, infatti, sta al gioco e alle battute e rido spesso e volentieri, magari prendendovi in giro a sua volta, è chiaro che sta nascendo un rapporto fatto di complicità e di fiducia, un’alchimia che è difficile da non notare.

Anche quando una ragazza tende a rispondere sempre e comunque ai vostri messaggi, è chiaro che ci potrebbe essere di fondo un certo interesse. Difatti, se non le importasse nulla, è chiaro che non ci penserebbe due volte a ignorare i vostri messaggi. Se invece è lei che spesso inizia la conversazione o, in ogni caso, cerca di dilungare le conversazioni, oppure se risponde in maniera immediata ai messaggi, è chiaro che ci può essere un interesse emotivo importante e lei potrebbe essere molto coinvolta. Stesso discorso quando è sempre lei a farsi viva e a cercare di scrivere per prima, oppure prende l’iniziativa per parlare e scambiare due chiacchiere.

Un altro aspetto che vi deve senz’altro dare grande fiducia, è se la ragazza in questione comincia sempre per prima al contatto fisico. Si tratta di comportamenti e gesti che possono avvenire in maniera conscia o inconscia, ma senz’altro rappresentano un elemento che fa ben sperare sulla presenza di un forte interesse nei vostri confronti.