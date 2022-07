Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono lasciati? Retroscena sui motivi e sulla convivenza

I fan di Uomini e Donne sono stati spiazzati da una notizia inaspettata che riguarda Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due ragazzi, infatti, sembrerebbe che stiano attraversando un nuovo momento di crisi.

Questa non è affatto la prima volta che trapelano notizie di questo genere sul loro conto. Anche un po’ di tempo fa la coppia finì al centro di una bufera mediatica a causa di questo. Adesso, però, la situazione sembra essere un po’ più complicata. Vediamo cosa è emerso.

I retroscena sulla crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione pare stiano attraversando un momento parecchio difficile. Stando a quanto riportato dall’influencer Alessandro Rosica, infatti, sembrerebbe proprio che i due siano in crisi. Si vocifera, addirittura, che durante la loro convivenza, a questo punto forzata, dormirebbero in due camere separate. Entrambi, infatti, avevano da poco preso casa per vivere con i loro due figli.

Al momento, però, la notizia non è stata ancora confermata dai diretti interessati. Attraverso i loro profili Instagram, infatti, i due stanno condividendo solo sprazzi delle loro giornate, senza entrare nel merito della loro vita privata. Ad ogni modo, malgrado questo, sul web si parla anche delle possibili cause che avrebbero generato la rottura tra i due. Al momento non sembra che tra loro ci sia stato alcun tradimento. Le loro divergenze, quindi, dovrebbero essere legate ad altro.

La polemica sull’educazione dei figli

Nel frattempo, i fan di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione stanno inondando di domande i diretti interessati. I due, però, al momento non stanno rispondendo a nessuno. L’ex tronista di Uomini e Donne, inoltre, è stata anche recentemente attaccata per il modo in cui pare stia educando i suoi figli. Di recente, infatti, la giovane ha pubblicato un video in cui è ripreso il suo primogenito Ethan, il quale le intima di uscire dalla stanza in cui si trovava lui.

La donna si è prestata al gioco ed è andata via, assecondando la volontà del figlio. Alcuni utenti del web, però, non hanno capito che quella fosse una scenetta organizzata ad hoc tra mamma e figlio, pertanto, hanno accusato la protagonista di non essere in grado di fornire la giusta educazione ai suoi figli. Rosa, allora, ha risposto ed ha detto di essere davvero disgustata per quanto cattiva possa essere certa gente.