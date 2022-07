Simona Ventura conduttrice de La Talpa? Lo sgambetto a Barbara D’Urso

Come tutti i telespettatori ormai sapranno, il prossimo anno tornerà in onda La Talpa e in queste ore sono trapelate delle interessanti notizie in merito alla conduttrice. Pare, infatti, che Maria De Filippi stia prendendo in considerazione l’ipotesi di affidare questo ruolo a Simona Ventura.

La presentatrice, infatti, sarebbe in lizza per condurre tale reality show, che tornerà in onda su Canale 5 dopo ben 1I4 anni di stop. Dietro questa decisione, però, ci sarebbero dei retroscena che stanno coinvolgendo Barbara D’Urso.

I rumor su Simona Ventura a La Talpa

La Talpa tornerà in onda il prossimo anno e alla guida pare ci sarà Simona Ventura. Quest’ultima pare sia stata contattata da Maria De Filippi per ricoprire questo ruolo. Stando a quanto rivelato dall’influencer Amedeo Venza, dunque, pare ci siano ampie probabilità che questa ipotesi possa presto diventare una certezza. Al momento, però, non vi è ancora l’ufficialità di questa notizia.

Per la Ventura sarebbe un ritorno in grande stile. La donna, infatti, è un po’ sparita dal mondo della televisione da diverso tempo. Adesso, però, potrebbe essere la sua occasione per tornare alla ribalta. Il reality show, inoltre, pare andrà in onda contingentemente a L’Isola dei Famosi. Inizialmente si era pensato ad una sostituzione, mentre adesso sembra abbastanza confermata l’ipotesi che l’anno prossimo vadano in onda entrambi i programmi.

Barbara D’Urso tagliata fuori?

Ad ogni modo, alla luce della notizia inerente la possibilità molto alta che Simona Ventura conduca La Talpa, sul web stanno trapelando anche altre indiscrezioni. La decisione di Maria De Filippi di considerare la Ventura come ipotetica conduttrice del reality show, infatti, è vista da molti come uno sgambetto a Barbara D’Urso. Ricordiamo che la donna è stata fortemente ridimensionata in Mediaset, già dall’anno scorso.

Da poco, poi, è trapelata la notizia circa la riconferma della donna alla conduzione di Pomeriggio 5. Questo, però, sembra sarà il suo unico impegno televisivo per tutta la prossima stagione. Pier Silvio Berlusconi, infatti, sembrerebbe aver deciso di “salvare” all’ultimo le sorti di Lady Cologno, in quanto anche lui fortemente indeciso a riaffidarle un posto nei palinsesti di Canale 5. In ogni caso, questo potrebbe essere l’ultimo anno in cui vedremo Carmelita alla guida di un programma delle reti Mediaset. Per lei, dunque, sembra giunto il tempo di prendersi una pausa.