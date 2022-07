Oroscopo 20 luglio 2022: Gemelli premurosi, dubbi per Sagittario

Le previsioni dell’oroscopo del 20 luglio vedono i Capricorno un po’ stanchi. I nati sotto il segno del Toro, invece, possono compiere qualche passo importante in ambito professionale.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Un colpo di scena potrebbe cambiare drasticamente il vostro umore. In questo periodo siete molto sensibili e, soprattutto, vulnerabili, pertanto, sarebbe opportuno circondarsi di persone positive.

Toro. Se state lavorando ad un progetto importante da un bel po’ di tempo, adesso è il momento di compiere qualche passo decisivo. Osate un po’ di più e lasciatevi trasportare dagli eventi.

Gemelli. Generalmente tendete a crearvi il problema di quello che pensano gli altri. Siete premurosi e pieni di vitalità. In certi casi, però, bisogna essere più concreti. Nella vita non sono importanti solo i rapporti interpersonali.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 20 luglio vi invitano ad essere calmi. Perdere la pazienza non servirà a nulla, specie per porre rimedio a situazioni un po’ incresciose. Fate affidamento alle persone care.

Leone. Le opportunità che vi capiteranno in questo periodo potrebbero essere decisive per voi. Cercate di seguire solo il vostro sesto senso e la vostra mente e non badate a quello che dicono o pensano gli altri.

Vergine. Giornata di alti e bassi dal punto di vista dell’umore. Meglio non farsi prendere dal panico, anche nel caso in cui dovessero nascere delle piccole divergenze o degli intoppi sgradevoli.

Previsioni 20 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siate frettolosi e impazienti di raggiungere i traguardi che vi siete prefissati. Ricordate che nella vita è importante dare tempo al tempo e non bruciare subito le tappe.

Scorpione. Oggi siete piuttosto rilassati. L’ultima settimana è stata piuttosto impegnativa, mentre questa procede più a rilento. Questo talvolta è un bene in quanto è necessario riposare di tanto in tanto.

Sagittario. I nati sotto questo segno sono piuttosto dubbiosi. Le previsioni dell’oroscopo del 20 luglio, infatti, vi invitano ad essere un po’ più flessibili. Nel lavoro ci vuole tanto spirito di adattamento.

Capricorno. Giornata un po’ stancante per i nati sotto questo segno. Meglio approfittare di un po’ di tempo libero per rilassarsi e tirare un sospiro di sollievo. Circondatevi solo delle persone in grado di regalarvi un sorriso.

Acquario. Venere illumina le vostre giornate rendendovi particolarmente carismatici e propensi ad instaurare nuove relazioni. Nel lavoro, invece, è importante tenere sempre la mente sveglia e allenata.

Pesci. Siete molto attenti e meticolosi e questi sono elementi molto importanti soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Dal punto di vista delle relazioni, invece, cercate di non essere troppo rigidi.