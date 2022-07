Luca e Soraia di nuovo insieme: dedica speciale per i due mesi, ma qualcosa non torna (FOTO)

Dopo tanti rumor e pettegolezzi inneggianti una possibile crisi tra loro, Luca e Soraia sono apparsi nuovamente insieme. I due hanno trascorso dei giorni in compagnia dei loro amici, Matteo Ranieri e Federica Aversano.

Successivamente, però, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di raggiungere a Milano la sua compagna per trascorrere un po’ di tempo insieme a lei. Alcuni utenti del web, però, ritengono che qualcosa non torni. Vediamo cosa.

Dopo i rumor, Luca e Soraia si mostrano di nuovo insieme

In questi giorni sono circolate delle voci inerenti l’esistenza di una possibile crisi tra Luca e Soraia, ma i due hanno smentito tutto mostrandosi di nuovo insieme. La coppia, per tutto questo tempo, è rimasta in silenzio non commentando minimamente tutte le indiscrezioni esplose sul web relative al loro possibile allontanamento. Attraverso delle Instagram Stories, però, hanno dato conferma di essere ancora molto innamorati.

I due, infatti, hanno deciso di rivedersi, dopo un bel po’ di tempo di distacco, in occasione dei loro due mesi insieme. Oggi, infatti, è un giorno molto importante per loro, al punto che hanno deciso di farsi dei piccoli regali e delle dediche speciali. Luca, ad esempio, ha comprato un mazzo di rose rosse alla sua fidanzata e il tutto è stato immortalato attraverso dei contenuti presenti sui loro profili social. (Continua dopo la foto)

I dubbi di alcuni fan di Uomini e Donne

Luca Salatino, poi, ha scritto sui social che sono ben due mesi che la sua compagna Soraia lo sopporta. Quest’ultima, ha condiviso a suo volta tale contenuto avallando appieno le parole spese dal suo fidanzato. Insomma, stando a quanto emerso dai profili social dei diretti interessati, pare che tutto stia andando alla grande. Sul web, però, c’è chi ha dei dubbi su questa versione dei fatti.

Diversi utenti, infatti, ritengono che, malgrado questo riavvicinamento, i due non starebbero vivendo un periodo del tutto roseo. A quanto pare, Soraia non avrebbe affatto gradito che Luca abbia deciso di trascorrere dei giorni da Matteo invece che in sua compagnia. Per il momento, però, queste restano solamente delle supposizioni. I diretti interessati stanno preferendo non commentare minimamente tutte le indiscrezioni trapelate sul loro conto. Ad ogni modo, per sapere come andrà a finire, non ci resta che attendere. Solo il tempo darà tutte le risposte.