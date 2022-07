GF Vip 7, ecco i nomi dei concorrenti scartati e quelli “confermati”: c’è un ex tronista di Uomini e Donne

In questi giorni stanno continuando a trapelare nomi di possibili concorrenti del GF Vip 7, ma in molti pare siano stati scartati. Nel corso della giornata di ieri, ad esempio, è spuntato fuori il nome di una, ormai, popolare tiktoker.

Stando a quanto emerso di recente, però, le cose non sembrano stare esattamente in questo modo. Molti dei nomi trapelati in questi giorni, infatti, si sono rivelate delle fake news. Facciamo il punto della situazione e vediamo cosa è emerso.

Ecco i concorrenti scartati fino ad ora dal GF Vip 7

Tra i concorrenti probabili della prossima edizione del GF Vip 7 c’era anche un ex volto di Uomini e Donne. Quest’ultimo, però, così come tanti altri vip, rientra tra gli scartati da parte della produzione del reality show. La persona in questione è Giulio Raselli. Quest’ultimo, aveva già partecipato ai provini per la precedente edizione del programma, tuttavia, le cose non andarono in porto per ragioni mai svelate.

Il ragazzo, però, imperterrito ci ha provato anche quest’anno. Tuttavia, anche in questa circostanza ha ricevuto un due di picche. Stessa sorte è capitata anche all’esponente di Tik Tok, l’insegnante di corsivo che di recente sta facendo molto parlare di sé. Elisa Esposito, infatti, non marcherà la soglia della casa più spiata d’Italia. Tra gli scartati, poi, c’è anche Rita Dalla Chiesa, Max Felicitas, Federico Fashion Style, Guendalina Canessa e la cantante Fiordaliso.

I concorrenti a un passo dal chiudere l’accordo con Mediaset

Alla luce di questi concorrenti scartati dalla prossima edizione del GF Vip 7, ce ne sono altri che, invece, sembrano essere a un passo dal varcare la soglia della porta rossa. Essi sono: Chadia Rodriguez, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini e Antonella Fiordelisi. Dubbi, invece, per quanto riguarda la presenza del figlio di Diego Armando Maradona. La notizia era trapelata ieri ma, almeno per il momento, non ci sono conferme.

Questione alquanto spinosa, invece, e quella che riguarda Pamela Prati. La donna sembrava essere un passo dal chiudere l’accordo con l’azienda, tuttavia, è stata costretta a fermarsi per alcune faccende legali. Ricordiamo, infatti, che lascio che la ha un contenzioso con Mediaset e con Barbara D’Urso a causa di tutta la faccenda legata al finto matrimonio con Mark Caltagirone. A causa di questa faccenda, dunque, pare che l’azienda abbia bloccato ogni tipo di contratto con la donna.