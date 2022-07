Ilary Blasi pubblica una foto con i figli e sul web scoppia il caos per un dettaglio: ecco che succede (FOTO)

Come tutti i fan di Ilary Blasi sapranno, la donna ha deciso di concedersi una vacanza con i figli dopo l’annuncio della rottura con Francesco Totti e non sta esitando a pubblicare foto volte ad immortalare la sua esperienza. Proprio in queste ore, la showgirl ha mostrato uno scatto in cui appare in compagnia dei suoi ragazzi.

Gli utenti del web, però, non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio che, in men che non si dica, ha scatenato un vero e proprio caos. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Ilary e i suoi figli sembrano felici e sereni in una foto: caos sul web

Ilary Blasi è volata in Africa per stare un po’ lontana dai riflettori a seguito dell’annuncio della fine del matrimonio con Francesco Totti. Se quest’ultimo è sparito anche dai social, però, lo stesso non può dirsi per la showgirl. La donna, infatti, ha deciso di condividere con gli utenti di Instagram le tappe del suo safari in Africa, in compagnia delle persone a lei care. Proprio in queste ore, infatti, Ilary Blasi ha pubblicato una foto in cui appare in compagnia dei suoi figli.

La protagonista e i suoi tre ragazzi sono sdraiati sulla sabbia, uno addosso all’altro, e tutti sembrano essere sereni e distesi. Gli utenti del web, quindi, non hanno potuto fare a meno di notare questo dettaglio e di commentare. Diverse persone, infatti, hanno accusato la donna e i suoi figli di non essere affatto tristi per quello che è accaduto nella loro vita. L’assenza di Francesco Totti si fa sentire ma, a quanto pare, i protagonisti non sembrano soffrire abbastanza.

Le dure accuse di alcuni utenti per difendere Francesco Totti

Al di là di commenti di questo genere, chiaramente, ce ne sono anche altri di persone che, invece, stanno difendendo la conduttrice. Attraverso una foto, infatti, non si può giudicare il grado di malessere di una persona. Anche quando si sorride, ci si potrebbe trovare a vivere un momento molto difficile. Al di sotto della foto di Ilary Blasi con i suoi figli, dunque, è scoppiato un vero e proprio caos.

I follower hanno cominciato ad insultarsi a vicenda cercando di difendere l’uno piuttosto che l’altro. Alcuni hanno accusato Totti di aver tradito sua moglie ed essersi fidanzato già con un’altra donna, tale Noemi Bocchi. Altri, invece, ritengono che dietro questa scelta dell’ex calciatore della Roma ci siano, in realtà, dei comportamenti errati da parte della moglie. Da quale parte sarà la verità?