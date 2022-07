Diego Armando Maradona Junior svela se sarà al GF Vip: ecco che ha detto (VIDEO)

In questi giorni si è parlato della possibilità di vedere Diego Armando Maradona Junior nel cast del GF Vip 7. La notizia è trapelata a seguito della pubblicazione da parte di Alfonso Signorini di un indizio relativo uno dei futuri concorrenti.

I dettagli mostrati dal conduttore sembravano essere attinenti con il figlio del Pibe de oro. Proprio perr tale ragione, in molti hanno cominciato ad inondare Il diretto interessato di domande a riguardo. Il giovane, allora, ha deciso di rispondere.

Le parole di Diego Armando Maradona Junior sulla sua presenza al GF Vip

Diego Armando Maradona Junior ha risposto alle domande di alcuni fan in merito alla sua possibile partecipazione al GF Vip 7. Il giovane ha registrato una serie di Instagram stories in cui è apparso in compagnia della sua famiglia intento a godersi una giornata di mare. Mentre era sdraiato sul lettino a rilassarsi, però, il protagonista Ne ha approfittato per dare qualche delucidazione ai suoi fan .

In particolar modo, il figlio di Maradona ha spiegato di essere stato inondato di messaggi da parte di utenti che gli hanno chiesto se vaccherà davvero la soglia della porta rossa. Ebbene, a quanto pare si tratta di fake news. Diego Junior, infatti, ha dichiarato di non avere nessuna intenzione di cimentarsi nell’esperienza di un reality show, soprattutto in questo momento della sua vita..

Ecco perché il protagonista ha preso questa decisione

Nel corso del suo video chiarimento su Instagram, Diego Armando Maradona Junior ha spiegato di non avere interesse a partecipare al GF Vip. Attualmente è un allenatore di calcio, nello specifico sta allenando il Napoli united. Per adesso, dunque, questa sembra essere la sua unica priorità. Allontanarsi per diversi mesi dalla sua famiglia e dalla sua vita, infatti, è una cosa impensabile per il figlio del famoso calciatore scomparso.

Il protagonista si è limitato a dare solo queste informazioni. Non si sa, infatti, se il giovane si sia trovato costretto a rifiutare un invito da parte degli autori del reality show, oppure se non sia stato contattato affatto. Nel frattempo, sul web è trapelata anche un’altra notizia. L’insegnante di corsivo di tik tok, Elisa Esposito, pare sia stata scartata dalla produzione del programma a causa del suo spoiler fatto qualche giorno fa attraverso i suoi social. La ragazza, infatti, disse di essere stata contattata dalla produzione, cosa che non avrebbe potuto dire.