Aka7even derubato, macchina scassinata e valige rubate: i danni e lo sfogo dell’ex di Amici (FOTO)

L’ex cantante di Amici, Aka7even è stato derubato. Il protagonista si è sfogato con i suoi fan di Instagram ed ha raccontato che la sua auto è stata scassinata. I danni, però, sono più alti del previsto in quanto, all’interno della vettura c’erano dei bagagli.

Il giovane è apparso piuttosto adirato per quanto accaduto. La sua rabbia, però, è dettata soprattutto dal fatto che, a causa di questo imprevisto, potrebbe perdere un volo che avrebbe dovuto prendere. Vediamo cosa è successo.

Aka7even svela di essere stato derubato e racconta la dinamica

Giornata piuttosto movimentata per Aka7even, il quale è stato derubato. L’ex cantante di Amici era in procinto di andare all’aeroporto per prendere un volo. Nel frattempo aveva lasciato i bagagli in auto. Dei malviventi, però, si sono avvicinati alla vettura, hanno rotto uno dei finestrini posteriori ed hanno aperto la macchina. A quel punto, allora, hanno rubato tutto ciò che potevano rubare, tra cui le valige con le quali il cantante sarebbe dovuto partire.

Una volta scoperto l’accaduto, il protagonista si è sfogato sui social. Il giovane ha detto di essere stato costretto a dover ritornare a casa per poter recuperare altri indumenti e fare le valigie daccapo. Nel frattempo, a breve ha anche un volo che non potrebbe perdere, pertanto, è costretto a fare tutto in fretta e furia nella speranza di non stravolgere troppo i suoi piani.

Lo sfogo dell’ex di Amici contro i malviventi

All’interno del video in questione, poi, Aka7even ha voluto spendere anche qualche parola per commentare chi lo ha derubato. Nello specifico, ha detto che i vestiti si possono ricomprare, così come tutti gli oggetti di valore di cui è stato privato. Tuttavia, c’è qualcos’altro che non può essere ricomprato in nessun modo, ovvero la dignità. Aka7even, poi, ha anche aggiunto che il male che si fa torna sempre indietro e questa è una cosa che vale per tutti.

Dopo essersi sfogato con i suoi fan, poi, il cantante è sparito dai social, molto probabilmente poiché impegnato a fare le valigie di nuovo per riuscire a prendere il volo che aveva prenotato. Al momento non è ancora chiaro a quanto ammontino i danni subiti dal protagonista, tuttavia, la cosa certa è che questo atto vile ha sicuramente contribuito a generare un forte stress nel malcapitato.