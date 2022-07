Altra coppia di Uomini e Donne scoppia: “Lei è andata via” ecco di chi si tratta e che succede

In questo periodo sono molti i rumor sulle coppie di Uomini e Donne che stanno attraversando momenti di crisi. Dopo i rumor su Aldo e Alessia, poi smentiti direttamente dalla ragazza, quelli su Luca e Soraia, anche in questo caso smentiti, ci sono altri due protagonisti che sembrerebbero essere al capolinea.

I diretti interessati hanno partecipato al talk show pomeridiano qualche anno fa. Entrambi hanno sempre conquistato il pubblico per il loro essere genuini e spontanei. Di chi stiamo parlando? Ecco tutti i dettagli.

Ecco l’altra coppia di Uomini e Donne scoppiata

Un’altra coppia di Uomini e Donne pare sia scoppiata. I protagonisti di questo gossip sono Davide Donadei e Chiara Rabbi. I due si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi un po’ di tempo fa e si sono innamorati sin da subito. Dopo la scelta la coppia ha cominciato una relazione a tutti gli effetti e nel giro di poco tempo sono andati anche a convivere. Un po’ di tempo fa, poi, i due affrontarono un momento molto difficile.

Davide scoprì di avere alcuni problemi di salute che lo portarono ad allontanarsi parecchio dai social. In tutto quel periodo così delicato, Chiara gli è sempre stata accanto e lo ha supportato in tutti i modi possibili. Le tensioni di quei momenti hanno generato qualche scossone anche all’interno della vita di coppia. Ad ogni modo, tutto sembrava essere superato egregiamente. In questi giorni, però, sembra siano sopraggiunti altri problemi piuttosto importanti.

I dettagli della possibile crisi

Stando a quanto rivelato dall’influencer Deianira Marzano, pare che la coppia nata a Uomini e Donne sia drasticamente scoppiata. Si vocifera, infatti, che Chiara sia andata via dalla casa in cui conviveva con Davide e abbia deciso di tornare a Roma. Al momento, purtroppo, non si conoscono altri dettagli sulla faccenda, né tantomeno le cause che potrebbero aver spinto i due ragazzi a prendere questa decisione così estrema.

Nel frattempo, i profili social dei diretti interessati sono alquanto silenti. Né Chiara, né Davide, stanno pubblicando contenuti sui loro account. Questo, chiaramente, sta contribuendo a fomentare ancora di più i dubbi che i rumor circolati sul loro conto in queste ore siano fondati. Per saperne di più, però, non ci resta che attendere che trapelino nuovi aggiornamenti.