Lulù Selassié pubblica una foto spinte: Barù lascia un commento che genera sgomento (FOTO)

In queste ore, Lulù Selassié ha pubblicato delle foto davvero spinte. La giovane si è immortalata sul letto, in compagnia del suo cagnolino, con addosso un completino intimo davvero succinto.

Le immagini sono divenute virali in men che non si dica, ma a generare particolare sgomento è stato, soprattutto, il commento rilasciato da Barù. In molti, infatti, hanno ritenuto volgare l’uscita dell’ex gieffino. Ecco cosa è successo.

Le foto spinte di Lulù Selassié

Lulù Selassié ha lasciato spiazzati i fan pubblicando delle foto davvero spinte. La principessa ha deciso di infuocare il web mostrando il suo corpo, quasi come mamma l’ha fatta. In particolare, ha deciso di indossare un completino intimo caratterizzato da un perizoma mozzafiato e un reggiseno alquanto trasparente. A corredo di tali immagini, poi, la ragazza ha scritto anche di essere il sogno di tutti i fotografi.

I fan sono subito accorsi al di sotto del post in questione per lasciare un commento di approvazione nei confronti della ragazza. Tra i vari commenti, però, è saltato subito all’occhio quello di Barù. Il protagonista ha commentato con un’espressione anglosassone divertente che, tuttavia, in molti hanno frainteso. La frase scritta da Barù, tradotta in italiano, vuol dire: “Mi sto solo rilassando col mio amico”. Il riferimento è andato chiaramente al cane in compagnia della giovane. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lulú🧚🏽‍♀️🌙 (@luluselassieofficial)

Il commento di Barù solleva un polverone

Diversi utenti del web, però, non hanno apprezzato affatto il commento di Barù al di sotto delle foto spinte di Lulù Selassié. in molti, infatti, hanno accusato lo chef di essere stato davvero inopportuno e volgare. In realtà, la frase scritta dal nipote di Costantino Della Gherardesca è del tutto ironica e in dialetto anglosassone non ha nessuna accezione volgare. Anche Lulù, infatti, non è sembrata per nulla infastidita da tale commento, anzi.

La giovane ha commentato trovandosi d’accordo con quanto scritto dal suo interlocutore virtuale. Malgrado la storia tra l’enologo e sua sorella Jessica non sia decollata, Lulù è rimasta in ottimi rapporti con lui. In una precedente intervista, infatti, ha dichiarato di reputarlo un amico e di avere sempre piacere di vederlo e di parlarci. Intanto, le foto della Selassié stanno continuando ad infuocare il web e non mancano commenti altrettanto piccanti volti a complimentarsi con la principessa per il suo aspetto fisico.