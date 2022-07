Noemi Bocchi stava con un ex tronista di Uomini e Donne: il retroscena sulla fiamma di Totti

La storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sembra, ormai, ufficiale, ma in queste ore sono spuntate delle indiscrezioni sulla ragazza, che la vincolano ad un ex tronista di Uomini e Donne. Pare, infatti, che la ragazza abbia avuto una relazione piuttosto lunga con un ex volto del talk show di Maria De Filippi.

A svelare tutto è stato proprio il ragazzo, il quale si è aperto nel corso di un’intervista con Il Corriere dello Sport. La persona in questione è Gianfranco Apicerni. Scopriamo tutto quello che ha rivelato sulla nuova fiamma di Totti.

La storia tra Noemi e l’ex tronista di Uomini e Donne: ecco chi

Al momento, tra i personaggi più discussi nel mondo del gossip c’è Noemi Bocchi, attuale fiamma di Francesco Totti. Nel suo passato, però, la ragazza è stata vincolata anche ad un ex tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo protagonista di questo gossip è Gianfranco Apicerni. Quest’ultimo ha partecipato al trono del talk show pomeridiano di Canale 5 un po’ di anni fa. La relazione con Noemi, però, risale a prima che il giovane intraprendesse questo percorso in tv.

I due sono stati insieme più di due anni. La relazione, poi, è terminata per questioni che non sono state svelate dal diretto interessato. Ad ogni modo, malgrado questo, sembra proprio che i due conservino un buon ricordo della loro storia. Gianfranco, infatti, ha speso parole del tutto positive per descrivere il carattere e il modo di fare della sua ex fidanzata.

Ecco cosa pensa Gianfranco Apicerni della Bocchi

In particolar modo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha definito Noemi Bocchi come una donna e madre bravissima. Adesso è adulta, matura e responsabile. Anche in relazione alla loro storia d’amore, il protagonista ha ammesso di conservare un ricordo splendido. Si è trattato di un amore giovanile che ricorda con estremo piacere ancora oggi. Sono passati molti anni dalla fine della loro relazione, anche per questo tra loro non c’è alcun tipo di rancore.

Le indiscrezioni su Noemi, però, stanno trapelando solamente da altre fonti. La donna, infatti, è totalmente assente dai social e non sta pubblicando nulla sulla sua vita privata. Lo stesso può dirsi anche di Francesco Totti, il quale sta preferendo seguire la via del silenzio piuttosto che spiattellare la sua vita sui social come, invece, sta facendo la sua, ormai, ex Ilary Blasi.