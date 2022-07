Ilary Blasi, Lenor cambia la pubblicità dopo la rottura con Totti: ecco come

Una volta annunciata la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi molte sono le indiscrezioni trapelate sul loro conto e ad aggiungersi, in queste ore, sono le novità apportate d Lenor nella sua pubblicità. I due, infatti, sono protagonisti dello spot in onda in tv tutti i giorni.

Alla luce di quello che è accaduto tra loro, però, pare sia sorta la necessità di apportare delle modifiche, anche piuttosto importanti alla pubblicità. Vediamo, infatti, in che modo adesso è cambiato lo spot.

Modifiche alla pubblicità Lenor con Ilary Blasi

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha portato molti scombussolamenti, anche la tv si è dovuta adattare a queste novità, sta di fatto che Lenor ha deciso di modificare la pubblicità. L’azienda del famoso ammorbidente, infatti, aveva scelto proprio Ilary e Francesco come testimonial del loro prodotto. La conduttrice, infatti, nel corso della pubblicità simulava una telefonata con suo marito e non esitava a fare dei riferimenti al loro matrimonio.

Dato che la loro relazione è giunta al capolinea, però, si è deciso di apportare dei cambiamenti. Lo spot è rimasto pressappoco invariato, ma ad essere modificate sono alcune frasi pronunciate dalla protagonista della pubblicità. Ad un certo punto, infatti, Ilary fa una similitudine tra il connubio perfetto tra l’ammorbidente e le perle paragonandolo al suo matrimonio, definito “perfetto”. Adesso, però, le cose cambiano.

Ecco cosa è cambiato nello specifico dopo la rottura con Totti

Lenor, infatti, ha modificato la pubblicità sostituendo la parola “matrimonio”, pronunciata da Ilary Blasi, con profumo. Adesso, dunque, la conduttrice televisiva non dice più “matrimonio perfetto”, ma “profumo perfetto”. Insomma, una modifica tanto dolorosa quanto necessaria. Continuare a mandare in onda uno spot in cui i due sembravano essere la coppia perfetta sembrava una cosa inappropriata.

Ad ogni modo, al di là di questo particolare, il processo di separazione tra i due sta procedendo gradualmente. Ilary si trova ancora in vacanza con i suoi tre figli e sua sorella. Proprio ieri, la donna ha pubblicato una foto in cui è ripresa lei e i suoi figli e tutti sembrano essere felici e sereni, cosa che ha fatto storcere il naso a molti fan dell’ex calciatore. Francesco Totti, dal canto suo, sta preferendo defilarsi dai riflettori. Il calciatore, infatti, è totalmente assente dai social da un bel po’ di tempo.