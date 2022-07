Oroscopo 22 luglio 2022: Leone tenebrosi, Acquario amorevoli

Le previsioni dell’oroscopo del 22 luglio invitano i Sagittario ad essere un po’ più egoisti. I nati sotto il segno del Toro, invece, possono levarsi qualche piccola soddisfazione

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono conquiste nella vita che è più difficile ottenere, una volta raggiunte, però, la soddisfazione è immensa. Abbiate pazienza e non vi fate prendere troppo dalla voglia di avere tutto e subito e di portare a compimento gli obiettivi.

Toro. Se fino a questo momento avete dovuto ingoiare qualche rospo, adesso è tempo di levarvi qualche sassolino dalla scarpa. Cercate di essere cauti e di non prendere decisioni in maniera troppo frettolosa, specie in amore.

Gemelli. L’oroscopo del 22 luglio vi esorta ad essere più chiari. Se in amore non vi sta bene qualcosa, palesatelo in maniera tranquilla e serena. Dal punto di vista dei rapporti interpersonali, invece, meglio non tirare troppo la corda.

Cancro. Nel lavoro ci sono delle novità in arrivo, cogliete la palla al balzo e ricordate che da qualcosa bisogna pur cominciare. In ambito sentimentale bisogna saper scendere a qualche compromesso. Siate disponibili.

Leone. I nati sotto questo segno sono abbastanza misteriosi. Le persone che vi circondano potrebbero fare una certa fatica a capire e interpretare il vostro modo di essere. Se non volete compromettere dei rapporti, però, vi conviene essere più chiari.

Vergine. Di solito amate circondarvi di persone positive in grado di rasserenare le vostre giornate. Questo è perché caratterialmente siete molto sensibili ed empatici, quindi, potrebbe essere alto il rischio di lasciarsi influenzare.

Previsioni 22 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buon momento per cominciare una nuova esperienza professionale. Mettetevi in gioco il più possibile e allargate i vostri orizzonti. In ambito sentimentale, invece, è meglio non mettere il carro davanti ai buoi.

Scorpione. Siate ottimisti e tendete a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Questo vi servirà nella vita in quanto pensare in maniera negativa non porterà da nessuna parte. Sul lavoro siete molto precisi e meticolosi.

Sagittario. Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 22 luglio, i nati sotto questo segno devono essere più “egoisti”. Talvolta è una necessità pensare ai propri interessi, chiaramente, non dovete recare danno a nessuno.

Capricorno. Giornata di alti e bassi per quanto riguarda i vostri sentimenti. Vi sentite un po’ combattuti da quello che dice la vostra mente e il vostro cuore. Siate intraprendenti e non perdetevi in chiacchiere.

Acquario. Siete desiderosi di affetto e di amore. I nati sotto questo segno sono estremamente propensi ad instaurare dei rapporti interpersonali in questo momento. Che sia d’amore o d’amicizia, l’importante è non essere da soli.

Pesci. Meglio non essere troppo esigenti nel lavoro. Anche se ricoprite un ruolo dirigenziale, forse è il caso di essere cauti. Le persone che vi circondano potrebbero facilmente stancarsi dei vostri modi di fare e potrebbero nascere problemi.