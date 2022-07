Oroscopo 23 luglio 2022: Vergine curiosi, Pesci giù di corda

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 23 luglio, i nati sotto il segno dei Gemelli devono imparare a credere un po’ di più in se stessi. Per quanto riguarda i Sagittario, invece, novità all’orizzonte.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Allargate i vostri orizzonti. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, forse è il momento di osare. Guardatevi attorno anche dal punto di vista sentimentale, non è giusto accontentarsi. Non perdete l’occasione di essere felici.

Toro. Calmi e lucidi, i nati sotto questo segno sfoggeranno soprattutto queste caratteristiche. Sia in amore sia in ambito professionale potrete ottenere dei buoni risultati. Se siete indecisi, forse c’è bisogno di una scossa chiarificatrice.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 23 luglio esortano i nati sotto questo segno a dedicare un po’ di tempo in più alla cura di voi stessi. Cercate di non perdere la speranza, anche se le cose non dovessero andare nel modo sperato.

Cancro. I nati sotto questo segno si apprestano a vivere dei cambiamenti piuttosto interessanti che riguardano la sfera professionale. Cercate di trovare anche il tempo da dedicare a voi stessi e ai vostri cari.

Leone. Buon momento per cominciare una nuova relazione. In questo momento siete particolarmente intraprendenti, pertanto, potreste ricevere delle soddisfazioni piuttosto interessanti, continuate ad insistere.

Vergine. Siete piuttosto curiosi in questo periodo e la cosa vi spingerà a cercare sempre nuovi stimoli. Sia dal punto di vista professionale, sia personale siete alla ricerca di nuove occasioni. Soprattutto i single saranno favoriti.

Previsioni 23 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Qualche volta è necessario cedere a qualche compromesso per riuscire a realizzare i vostri obiettivi. Ricordate che in amore non dovete tirare troppo la corda, mentre nel lavoro siete particolarmente esigenti.

Scorpione. le previsioni dell’oroscopo del 23 luglio vi invitano a tenere gli occhi ben aperti in amore. I single potrebbero vivere delle sorprese. Le coppie stabili, invece, si ritroveranno e rimarranno piacevolmente colpite.

Sagittario. Novità per quanto riguarda l’amore. Cercate di non darvi per vinti e di non accontentarvi. Dal punto di vista professionale bisogna essere bravi a cogliere al volo le giuste occasioni e a scappare da quelle poco proficue.

Capricorno. Talvolta non è importante da dove si arriva, ma quale strada viene percorsa. Non siate troppo intransigenti e imparate a dare una seconda chance a chi commette degli errori, naturalmente, senza esagerare.

Acquario. Attenti ai cambiamenti repentini. Questo è un momento molto proficuo per voi, cercate di insistere e di non lasciarvi ingannare dalle apparenze. Soprattutto in ambito sentimentale è importante lottare fino in fondo.

Pesci. Tra oggi e domani il vostro umore potrebbe essere un po’ giù di corda. Ad ogni modo, non demordete. Presto potreste ricevere delle belle soddisfazioni, quindi, cercate di essere sempre ottimisti.