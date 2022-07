Oroscopo 24 luglio 2022, classifica: Ariete in testa, Bilancia in rimonta

Secondo l’oroscopo del 24 luglio, i nati sotto il segno dei Gemelli non devono avere paura di esporsi. I Sagittario, invece, devono cogliere al volo delle occasioni.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Ariete. I nati sotto questo segno dominano la classifica. Giornata molto intrigante dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, ci sono delle novità da prendere in considerazione.

2 Gemelli. Non abbiate paura di essere quello che siete. Anche se agli altri potreste non piacere, la cosa importante e non perdere la propria integrità. Momento molto favorevole per i nuovi incontri e per il lavoro.

3 Acquario. Non fatevi prendere dall’ansia di riuscire a risolvere tutte le cose che avete in sospeso, poco alla volta risolverete tutto. In amore dovete essere più onesti. Cercate di non farvi bloccare dalla paura di ricevere un no.

4 Bilancia. Periodo di riscatto e di rivincita per i nati sotto questo segno. Le previsioni dell’oroscopo del 4 luglio vi invitano a non darvi per vinti e a lottare sempre per le buone cause. In amore dovete essere più ascoltatori.

5 Scorpione. Giornata abbastanza produttiva. Oggi vi sentite energici e pieni di voglia di fare. Siete intraprendenti e lungimiranti. Anche in amore sta per cominciare per voi un periodo molto interessante.

6 Pesci. Buon momento per cominciare una nuova attività. Questo è il tempo di cimentarsi in progetti nuovi e di apportare una ventata di freschezza nella vostra vita. Non fatevi prendere dal panico per quanto riguarda i piccoli intoppi.

Previsioni astrali 24 luglio ultimi sei in classifica

7 Cancro. Cercate di essere più intraprendenti. Spesso tendete a farvi più problemi del dovuto. In amore è necessario osare, ma fatelo con cautela. Ricordate che i vostri sentimenti vanno sempre onorati e rispettati.

8 Sagittario. Ci sono occasioni che non ricapitano una seconda volta. L’Oroscopo del 24 luglio, infatti, vi invita ad essere audaci e, soprattutto, veloci. In ambito sentimentale, invece, è importante venire in contro al partner.

9 Capricorno. Impegnatevi di più per riuscire a realizzare i progetti che avete in mente. Qualche volta potrebbe capitarvi di farvi prendere dallo sconforto. Momento molto interessante anche per quanto riguarda i nuovi incontri.

10 Vergine. Attenti ad essere troppo esigenti. Le persone che vi circondano potrebbero stancarsi del vostro modo di fare. Soprattutto in amore o nei rapporti familiari potrebbe nascere qualche tensione di troppo. Siate pacifici.

11 Toro. In amore ci sono degli alti e bassi e delle faccende in sospeso che sarebbe meglio mettere a posto. Dal punto di vista delle relazioni professionali, invece, mantenete la calma e non fatevi prendere troppo dal vostro impetuoso carattere.

12 Leone. Spesso vi prodigate per il prossimo senza chiedere nulla in cambio. Questo è un atto nobile, ma talvolta potrebbe esserci qualcuno che se ne approfitta. Occhi ben aperti e non fatevi prendere in giro. Anche sul lavoro a volte ci vuole il pugno di ferro.