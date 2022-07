Ignazio Moser ammette la crisi con Cecilia Rodriguez: la confessione spiazzante

Oggi, mercoledì 20 luglio, è stata pubblicata su Chi un’intervista fatta ad Ignazio Moser in cui ha parlato di Cecilia Rodriguez ed ha ammesso di aver vissuto un momento di crisi. Il giovane, che lo scorso 14 luglio ha compiuto 30 anni, ha fatto un po’ il punto della sua vita.

Tra i vari bilanci, chiaramente, non è potuto mancare quello riferito alla sua sfera sentimentale. Il protagonista, infatti, ha fatto delle confessioni che, fino a questo momento, non erano mai venute fuori.

L’ammissione di Ignazio sulla crisi con Cecilia

Ignazio Moser ha erilasciato un’intervista in cui ha parlato a cuore aperto della crisi vissuta con Cecilia. Ad ottobre di quest’anno i due festeggeranno cinque anni di relazione. In tutto questo tempo, però, non è sempre stato tutto rose e fiori. Un po’ di tempo fa, infatti, hanno vissuto una brutta crisi che li ha portati ad allontanarsi parecchio. Sul web erano trapelate notizie a riguardo, ma i diretti interessati non erano mai intervenuti per dare delle spiegazioni a riguardo ai loro fan.

Stavolta, però, il giovane ha deciso di ammettere tutto al magazine di Alfonso Signorini. In merito a quel momento di separazione, Ignazio ha ammesso di averlo reputato come una sorta di prova per il loro rapporto. Grazie a quel momento così difficile, infatti, i due hanno avuto la dimostrazione di essere in grado di superare anche gli ostacoli più complessi. Pertanto, adesso i due sono più felici che mai.

Moser svela i progetti futuri suoi e della Rodriguez

In merito alle cause che hanno generato la crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, invece, non sono state date spiegazioni. All’epoca si vociferò addirittura di qualche ipotetico tradimento, ma al momento non si hanno conferme a riguardo. Nel corso dell’intervista, poi, Ignazio ha parlato anche dei progetti futuri suoi e della sua compagna. In particolare, ha ammesso che entrambi cercano una famiglia.

Sia lui sia Cecilia vorrebbero un figlio, pertanto, è probabile che presto ci sarà qualche lieta novella in arrivo. Ad ogni modo, malgrado questa confessione, Moser è stato molto vago sulla faccenda. Il figlio del noto ciclista, infatti, ha ammesso di non voler parlare molto della faccenda in quanto preferisce custodire gelosamente questa parte della sua vita. Molto probabilmente, infatti, il tema non verrà più affrontato dal diretto interessato.