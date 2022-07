Rivelazione su Ilary Blasi: ecco come ha reagito alle foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Sull’ultimo numero del magazine Chi è stato pubblicato un servizio relativo alla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, con particolare riferimento alle foto dell’ex calciatore con Noemi Bocchi. Nel precedente numero, infatti, erano stati pubblicati gli scatti che ritraevano i due in atteggiamenti inequivocabilmente compromettenti.

Dopo la diffusione di queste immagini, però, i diretti interessati non sono mai intervenuti sulla faccenda e, quasi certamente, non hanno nessuna intenzione di farlo. Sul magazine di Alfonso Signorini, però, è stato svelato come avrebbe reagito la conduttrice dell’Isola dei Famosi a quegli scatti.

I retroscena di Chi sulla fine del rapporto tra Ilary Blasi e Francesco Totti

La pubblicazione delle foto inerenti il flirt tra Francesco Totti e Noemi Bocchi ha messo inesorabilmente la parola fine al matrimonio con Ilary Blasi. In tali scatti, infatti, si vede l’ex calciatore recarsi sotto casa della donna e restare da lei fino a tarda notte. In seguito, poi, è immortalato un amico di lui che lo va a riprendere e lo accompagna alla sua vettura, posteggiata un po’ più distante dall’abitazione. Con queste immagini, dunque, è stato confermato il flirt tra Totti e Noemi.

Poco prima della pubblicazione di questi scatti, però, Ilary e Francesco hanno annunciato mediante dei comunicati stampa separati, la fine del loro matrimonio. Ebbene, questa decisione sembrerebbe essere giunta nel momento in cui i diretti interessati sono venuti a conoscenza dell’esistenza di quelle foto. Sul magazine di Signorini, infatti, è stata esposta anche la reazione della presentatrice.

La reazione della showgirl alle foto tra Noemi Bocchi e l’ex calciatore

Una volta appresa l’esistenza delle foto tra Totti e Noemi, infatti, Ilary Blasi pare si sia arrabbiata moltissimo perché tra loro pare ci fosse un patto di riservatezza secondo cui nessuno dei due poteva farsi beccare con un altro/altra. Da lì, dunque, sarebbe scaturita l’obbligatorietà di rendere ufficiale la loro separazione. Se fino a quel momento i due hanno provato a nascondere la polvere sotto al tappeto di casa, con quelle immagini dire la verità era inevitabile. Questo, chiaramente, pare abbia turbato molto i diretti interessati, soprattutto la Blasi, che pare non abbia reagito affatto bene.

Quello che adesso sorge spontaneo chiedersi è: in che rapporti saranno Ilary e Alfonso Signorini? La showgirl sarà adirata con il direttore di Chi per il servizio volto a gettare nuove ombre sul suo matrimonio terminato con Francesco Totti? Al momento non si sa la natura del rapporto tra i due. Non ci resta che attendere che la Blasi torni dal suo viaggio in Africa per vedere se ci saranno aggiornamenti.