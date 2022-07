Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi mostrano la loro bimba, ma qualcosa va storto: “Siamo rovinati” (FOTO)

Oggi Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono stati a fare una visita di controllo ed hanno mostrato, per la prima volta, la loro bimba. I due erano emozionatissimi per l’evento, sta di fatto che hanno deciso di condividere con i fan tutti i momenti più salienti dell’incontro con la ginecologa.

Nel corso dell’ecografia, i due ex personaggi di Uomini e Donne hanno provato a mostrare ai fan la loro piccolina, ma quest’ultima si è comportata in modo inaspettato. Vediamo cosa è successo.

Intoppo durante l’ecografia di Claudia Dionigi: ecco che ha fatto la bimba

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi aspettano una bimba e quest’oggi hanno deciso di mostrarla ai loro fan. La ragazza ha effettuato un’ecografia tridimensionale da cui è stato possibile intravedere perfettamente i lineamenti della piccola, o quasi. Ebbene sì, l’impresa è stata più ardua del previsto in quanto la bimba ha fatto di tutto per non farsi vedere. Per tutta la durata dell’esame, infatti, non ha fatto altro che girarsi, mettersi le mani sul viso e agitarsi.

La cosa, chiaramente, ha generato molta ilarità nei genitori, i quali sono rimasti un po’ spiazzati nel notare il caratterino che sembra già mostrare la loro primogenita. Ad ogni modo, malgrado questo piccolo contrattempo, Lorenzo e Claudia sono comunque riusciti a mostrare dei contenuti in cui si vede la sagoma del nascituro. In seguito, poi, i due hanno aggiornato sullo stadio della gravidanza.

Lorenzo Riccardi e la sua compagna aggiornano sulla gravidanza

Dopo aver mostrato la loro bimba ai fan, la quale sembra essere piuttosto dinamica, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno raccontato come stia procedendo la gravidanza. L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto che lui e la sua compagna sono davvero rovinati considerando il modo in cui si comporta “lady cobrina”. Claudia, poi, ha spiegato che la ginecologa l’ha avvertita del fatto che molto presto comincerà a sentirla in quanto è davvero molto energica.

In seguito, poi, la giovane ha detto che la gravidanza sta procedendo nel migliore dei modi. Tutto va a gonfie vele e non c’è assolutamente nessun intoppo. I fan, chiaramente, sono estremamente felici di apprendere che tutto stia procedendo alla grande. Dunque, non resta che rimanere in attesa per vedere quali saranno gli altri aggiornamenti sulla famiglia felice che sta per formarsi.