Selvaggia Roma svela come ha scoperto di essere incinta: “Pensavo fosse un infarto…” (FOTO)

Un po’ di giorni fa, Selvaggia Roma ha annunciato di essere incinta. La giovane ha voluto condividere questa gioia con i suoi fan, ma ha preferito aspettare qualche mese prima di dare comunicazione ufficiale della gravidanza.

Dopo aver fatto tale annuncio, però, la ragazza ha voluto spendere altre parole sulla lieta novella spiegando ai suoi follower come ha scoperto di essere in dolce attesa e molto altro. Vediamo cosa ha rivelato.

Retroscena su come ha scoperto di essere incinta Selvaggia

In queste ore, Selvaggia Roma ha raccontato alcuni retroscena ai suoi fan in merito a come ha scoperto di essere incinta. La protagonista ha ammesso che nel momento in cui ha fatto il test di gravidanza aveva il cuore in gola. Le sue emozioni erano totalmente fuori controllo e il suo cuore batteva all’impazzata, al punto che ha creduto addirittura che le stesse per venire un infarto.

Nel momento in cui ha visto la scritta sul test che riportava che fosse incinta di 2-3 settimane, il suo cuore è impazzito di gioia. Le sensazioni provate sono state indescrivibili e nel giro di poco tempo, una serie di emozioni contrastanti hanno preso il sopravvento. Da un lato, infatti, Selvaggia ha ammesso di essere stata pervasa dalla paura, di non essere all’altezza di affrontare tutto questo. Tali pensieri, però, sono stati spazzati via dalla contentezza.

La Roma ammette le sue paure per la gravidanza

Nel giro di poco temo, infatti, Selvaggia Roma ha cominciato a provare tantissima gioia per essere incinta. La donna ha cominciato a pensare a come sarebbe stato il suo primo figlio o figlia e a come sarebbe stato emozionante averlo tra le braccia. Immaginare anche il bellissimo legame che si instaurerà tra il bebè e suo padre, inoltre, ha contribuito ad inondare di felicità il suo spirito.

L’ex concorrente del GF Vip ha ammesso di essere un po’ preoccupata per la gravidanza. Ogni giorno, infatti, prega affinché essa proceda serenamente e sia tranquilla. Al momento non sa ancora se aspetta un maschio o una femmina, ma presto effettuerà dei controlli durante i quali avrà qualche informazione in più sulla faccenda. Il post in questione pubblicato su Instagram è stato corredato da due scatti che ritraggono Selvaggia in costume da bagno con il pancino già alquanto accennato in bella mostra.