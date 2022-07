Nicolas Vaporidis esce allo scoperto con la fidanzata segreta: ecco di chi si tratta e com’è (FOTO)

In queste ore, Nicolas Vaporidis ha pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram da cui si intravede la sua fidanzata “segreta”. La donna in questione viene definita in tale modo in quanto il vincitore dell’Isola Dei Famosi 2022 ha sempre fatto di tutto per tutelarla e per non mostrarla sui social o pubblicamente.

Da poco, però, pare che il giovane abbia deciso di venire allo scoperto. Tra le immagini pubblicate sul suo account di Instagram, infatti, è apparsa un’immagine inequivocabile che sembra ritrarre proprio la sua compagna. Ecco di chi si tratta.

Ecco la fidanzata segreta di Nicolas Vaporidis

Nel corso della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis aveva ammesso di avere una fidanzata segreta. Il giovane non si era mai esposto più tanto sulla faccenda, sta di fatto che la cosa è saltata fuori molto tempo dopo dal suo sbarco in Honduras. Il protagonista si era limitato semplicemente a dire di aver trovato una donna speciale che viveva a Londa di nome Ali Rinaldo.

Su di lei sono sempre trapelate pochissime informazioni. L’unica cosa che si sapeva è che fosse bionda e non vivesse qui in Italia. Il rapporto con Nicolas va avanti da un po’ di tempo e Vaporidis ha sempre ammesso di aver trovato in lei una persona speciale con cui ha instaurato un rapporto mai vissuto prima. I due, dunque, sembrano essere una coppia perfettamente stabile, ma mai apparsa sui social in maniera ufficiale. Da qualche ora, però, qualcosa è cambiato. (Continua dopo la foto)

La reazione del vincitore dell’Isola dei Famosi

Nicolas Vaporidis, infatti, ha pubblicato una foto in compagnia di una ragazza dai capelli biondi che sembra essere proprio la sua fidanzata segreta. I due sono all’aperto, intenti a sorseggiare qualcosa. La prospettiva della foto è dal basso, sta di fatto che i loro volti non si vedono in maniera nitida e precisa. Ad ogni modo, i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di associare questa donna proprio alla fidanzata di Nicolas.

L’immagine in questione, infatti, ha fatto il giro del web in men che non si dica. Per il momento, però, il diretto interessato non si è voluto sbilanciare sulla faccenda. Il vincitore dell’Isola, infatti, sta lasciando che i suoi fan facciano supposizioni e ipotesi senza entrare nel merito della faccenda e confermare le indiscrezioni trapelate.