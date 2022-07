Ex tronista di Uomini e Donne sta con una velina? Il gossip impazza, ecco le prove (FOTO)

Sul web sta circolando da qualche giorno una notizia che riguarda un possibile flirt tra un ex tronista di Uomini e Donne molto discusso e un’ex velina. Il protagonista di questo gossip è Alessandro Zarino.

Lui ha partecipato al talk show di Maria De Filippi qualche anno fa, ma il suo trono è terminato in malo modo. Adesso, però, le cose per lui sembrano essere cambiate. Ecco che cosa è emerso.

Ecco cosa si sa sul flirt tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la velina

L’ex tronista di Uomini e Donne, Alessandro Zarino pare abbia un flirt con un’ex velina di Striscia la Notizia. Questa indiscrezione è stata diffusa da Deianira Marzano, la quale ha pubblicato anche delle foto contenenti le prove di questa relazione. Ma chi sarà la velina che pare stia facendo battere il cuore al buon Alessandro? La ragazza in questione è Shaila Gatta.

Sul web stanno circolando delle immagini che vedrebbero i due in perfetta sintonia. In uno di questi scatti, infatti, sono raffigurati i due protagonisti in posa, anche con un’altra persona, che però è stata oscurata. L’influencer Deianira, al di sotto di questa immagine, ha aggiunto anche una piccola didascalia. In particolare, ha detto che con questa foto pare sia inequivocabile il flirt tra i due. (Continua dopo la foto)

La reazione di Alessandro e Shaila

Nel frattempo, però, mentre tutti sembrano dare per certa al notizia di questa nuova relazione tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la velina, i diretti interessati sono taciturni. Nessuno dei due, infatti, è intervenuto sulla faccenda per svelare come stiano realmente le cose. I due protagonisti, infatti, stanno continuando a mantenere il silenzio fomentando sempre di più la curiosità e i dubbi dei fan.

Proprio poche ore fa, Alessandro ha pubblicato una frase alquanto toccante che sembra rispecchiare un po’ il periodo che sta vivendo. In particolare, il giovane ha detto di essere una persona libera e di non appartenere a nessuno. Nella vita ha imparato ad andare solo dove è ben accetto e dove viene accolto con garbo ed entusiasmo, ha smesso di andare dietro a persona o situazioni che non lo meritano. Il post è stato condiviso da molti fan del giovane, i quali si sono rivisti nelle sue parole ed hanno deciso di condividere a loro volta tale post.