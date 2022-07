Pierpaolo Pretelli contro Mara Venier e Domenica In? Scoppia la bufera per una gaffe

Ieri, Pierpaolo Pretelli si è esibito dal vivo a Maratea durante uno spettacolo e in tale occasione ha commesso una gaffe che ha coinvolto Mara Venier e Domenica In. Nello specifico, il giovane ha pronunciato delle frasi che sono state poco apprezzate dal pubblico, sia presente sia da casa.

Le parole adoperate dal ragazzo, seppur in tono scherzoso, sono state viste come una sorta di stoccata contro la conduttrice che tanto lo ha voluto nel suo programma di Rai 1. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

La gaffe di Pierpaolo su Mara Venir e Domenica In

Pierpaolo Pretelli si è trovato al centro di una grossa polemica in queste ore per aver detto delle frasi alquanto ambigue su Mara Venier e Domenica In. Il giovane ha dato luogo ad un’esibizione dal vivo durante la quale ha cantato ed ha intrattenuto il pubblico con un simpatico siparietto divertente. Proprio durante questa esibizione, il protagonista ha detto delle cose che sono state parecchio fraintese.

In particoalre, ha ammesso che, da quando è apparso a Domenica In, il target delle sue fan è radicalmente cambiato. Prima, infatti, era acclamato dalle ragazzine, mentre adesso sono tutte donne over 50 che partecipano a tutti i suoi spettacoli e alle sue esibizioni. A suo avviso, a causare tutto ciò sarebbe stata la sua presenza nel programma di Rai 1, che ha fatto sì che diventasse l’idolo di tutte le donne mature.

Pretelli inondato dalle critiche

Nel mentre che pronunciava queste frasi, in platea si è sentito un vociare alquanto infastidito. Lo stesso Pierpaolo, allora, resosi conto della gaffe compiuta ai danni di Domenica In e Mara Venier ha provato a smorzare i toni. Il tentativo di Pretelli, però, non è servito a molto, in quanto la polemica è proseguita anche sui social. Diversi utenti, infatti, si sono scagliati contro di lui dandogli del pagliaccio e accusandolo di essere un ingrato.

Per molti, l’ex velino pare si sia montato la testa, quando invece dovrebbe semplicemente ringraziare per avere qualche fan che lo acclama e va a vedere i suoi spettacolo. Almeno per il momento, il ragazzo ha deciso di non replicare sulla faccenda. Lo stesso vale anche per Giulia Salemi, che non è intervenuta per difendere il suo fidanzato. Adesso, dunque, non ci resta che attendere per vedere come evolverà la faccenda.