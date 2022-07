GF Vip 7 slitta la data d’inizio: ecco l’inaspettata decisione di Mediaset

C’è grosso fermento dietro la preparazione dell’edizione numero 7 del GF Vip, ma in queste ore è giunta una notizia secondo cui pare che Mediaset abbia cambiato la data d’inizio. In un primo momento, infatti, si era detto che il programma sarebbe partito lunedì 12 settembre, ma non solo.

Il programma avrebbe già dovuto dare luogo al doppio appuntamento settimanale, andando in onda anche il venerdì successivo. L’azienda, però, sembrerebbe essere proiettata verso un’altra soluzione. Vediamo quale.

Ecco qual è la data d’inizio del GF Vip 7

Slitta la data d’inizio del GF Vip 7. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni diffuse sui social, infatti, sembrerebbe che i piani alti del Biscione abbiano deciso di slittare di una settimana la partenza del reality show. Dall’iniziale lunedì 12 settembre, infatti, pare che il programma riaprirà i battenti lunedì 19 settembre. Al momento non sono chiari i motivi che hanno spinto gli autori ad optare per questo tipo di decisione.

Molto probabilmente, ci si è resi conto di non essere in grado di rispettare quella data in quanto non tutto sarebbe stato pronto per cominciare. Inoltre, per adesso non si sa se anche per la prima settimana sarà già previsto il doppio appuntamento, ma quasi sicuramente si. La seconda puntata del reality show, infatti, dovrebbe essere prevista per venerdì 23 settembre. I concorrenti, dunque, entreranno nella casa a scaglioni, divisi tra questi due giorni.

Altre indiscrezioni sul reality show

Al di là di quella che è la data d’inizio del GF Vip 7, l’edizione di quest’anno del programma dovrebbe essere da record. Alfonso Signorini, infatti, si supererà ancora dando luogo all’edizione più lunga della storia di tutti i reality show. La trasmissione, infatti, dovrebbe terminare a marzo ma, quasi sicuramente, verrà prolungata ulteriormente. Si parla addirittura dell’ipotesi che possa andare in onda fino a maggio.

Insomma, si tratta di un investimento davvero consistente su cui Mediaset ha deciso di puntare ancora una volta. A fare da spalla ad Alfonso, stavolta, ci saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Per quest’ultima è la sua prima apparizione nelle vesti di opinionista, pertanto, c’è tanta curiosità nello scoprire come di relazionerà ai concorrenti e alle dinamiche che, di settimana in settimana si verranno a creare. I presupposti sono già molto interessanti, in quanto la cantante ha ammesso che Signorini si aspetta fuochi e fiamme da parte sua.