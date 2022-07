Guenda Goria, matrimonio annullato: ecco cosa è successo dopo i suoi problemi di salute

In queste ore è giunta la notizia inerente il matrimonio annullato tra Guenda Goria e Mirko Gancitano. I due si sarebbero dovuti sposare dopo l’estate ma, purtroppo, pare che le nozze non ci saranno.

Questa decisione è stata presa a seguito degli importanti problemi di salute di cui ha sofferto e sta soffrendo tutt’ora la giovane. Entrambi hanno molta paura in quanto le condizioni della figlia di Maria Teresa Ruta non sono delle migliori. Vediamo cosa è successo.

La dura decisione di Guenda Goria dopo i malori

Un po’ di giorni fa, Guenda Goria ha pubblicato dei video su Instagram che hanno spaventato moltissimo i suoi fan. La donna, infatti, si è mostrata in pronto soccorso, decisamente devastata a causa di un malore. La protagonista aveva annunciato di aver avuto dei dolori lancinanti all’addome, che poi si è scoperto essere stati causati da una gravidanza extrauterina. Dopo aver trascorso alcuni giorni in ospedale, poi, era stata dimessa, ma le sue condizioni si sono aggravate.

A quel punto, allora, i medici hanno ritenuto opportuno asportarle una tuba. Malgrado questo, però, i dottori le hanno assicurato che potrà rimanere incinta. Al momento, però, questa non sembra essere una priorità per la donna, che sta pensando solo al riposo. Proprio in virtù di questo, Guenda Goria ha annullato il suo matrimonio con Mirko. I due si sarebbero dovuti sposare verso ottobre di quest’anno, ma ciò non accadrà.

Ecco perché è stato annullato il matrimonio

A dare questo triste annuncio è stata direttamente Guenda, attraverso un’intervista rilasciata a Fanpage. La protagonista, infatti, ha ammesso che sia lei sia il suo compagno sono molto in ansia per il periodo di convalescenza che l’aspetta. Adesso la figlia di Maria Teresa Ruta sta meglio, tuttavia, deve continuare a stare sotto controllo e a riposarsi. I mesi estivi, infatti, dovrà passarli totalmente a riposo, pertanto, sarebbe impossibile per lei organizzare un matrimonio.

Proprio per tale ragione, Guenda Goria ha annullato il matrimonio per quest’anno. Le nozze, molto probabilmente, si celebreranno la prossima primavera. Al momento, però, i due non hanno voluto pianificare alcuna data. Per ora la priorità assoluta è la salute della pianista. Guenda finalmente è tornata a casa, dopo alcuni giorni di degenza ospedaliera, ma le sue condizioni sono ancora piuttosto deboli.