Chiara Rabbi rompe il silenzio sulla crisi con Davide Donadei: scoppia in lacrime e taglia tutto

Dopo settimane di lunghi silenzi, finalmente, Chiara Rabbi ha deciso di rompere il silenzio in merito alla rottura con Davide Donadei di cui si sta parlando da tempo. I due, infatti, pare abbiano interrotto la loro relazione a causa di alcune problematiche interne legate alla coppia.

Nessuno di loro, però, fino a questo momento, aveva proferito parola a riguardo. Da un po’ di ore, invece, sono apparsi dei video sui rispettivi profili social dei diretti interessati che sembrano definire un po’ di cose.

Il discorso di Chiara Rabbi, interrotto dalle lacrime

Chiara Rabbi ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha parlato della crisi con Davide Donadei. La giovane è tornata attiva sui social dopo un bel po’ di tempo di assenza. Per tale ragione, ha esordito scusandosi per la sua assenza e poi ha provato ad intavolare un discorso per commentare quanto sia accaduto nella sua vita. Nel momento in cui ha provato a spendere qualche parola a riguardo, però, le sono venuti gli occhi lucidi.

Proprio per questo, la giovane ha deciso di interrompere le IG Stories e di non proseguire il suo discorso. Malgrado questo, però, la ragazza ha spiegato che, almeno per il momento, non si sente di affrontare determinati discorsi, il riferimento a Davide è stato palese. Il motivo per cui non ne vuole parlare è perché, sostanzialmente, non ha nulla da dire a riguardo. Perciò si augura che le persone riescano a rispettare la sua scelta e la sua privacy.

Il criptico video di Davide Donadei, è per Chiara?

Oltre a Chiara Rabbi, però, anche Davide Donadei ha pubblicato un video che sembra essere riferito alla fine della storia con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. L’ex tronista, infatti, ha pubblicato un video in cui viene fatto un discorso molto toccante sulla fine delle cose. In esso viene dato valore a ciò che si è vissuto, al di là di come siano andate a finire le cose.

Se si è stati felici, anche solo per un momento, ne sarà sicuramente valsa la pena di vivere quelle emozioni. Con questo gesto, dunque, anche il ragazzo ha confermato la fine della relazione con la sua compagna. Per ora, però, non sono state rilasciate altre dichiarazioni né, tanto meno, sono stati svelati i reali motivi che hanno portato i due ad allontanarsi. Come emerso da alcune indiscrezioni social, però, pare che non ci sia stato nessun tradimento o evento particolarmente significativo.