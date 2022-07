Georgette Polizzi ricoverata in ospedale: “La bastarda si è svegliata” ecco che succede (FOTO)

Pochissime ore fa, Georgette Polizzi ha pubblicato un contenuto su Instagram in cui ha annunciato di essere dovuta tornare in ospedale. La donna soffre di sclerosi multipla, malattia che la spinge spesso a stare molto male e a ricorrere a strutture ospedaliere.

Quotidianamente la protagonista deve effettuare delle cure per tenere a bada la malattia, tuttavia, in certe occasioni si ripresenta con una forza violenta che la spinge a ricorrere a dei rimedi più aggressivi. Ecco, dunque, che cosa è successo.

Ecco perché Georgette è tornata in ospedale

L’ex volto di Temptation Island, Georgette Polizzi, ha svelato di essere di nuovo in ospedale. La giovane ha pubblicato una foto che la ritrae intenta a varcare la soglia della tanto temuta porta azzurra, che la conduce nella sala pre-operatoria. Stavolta, però, la giovane ha voluto spendere qualche parola per commentare questo nuovo percorso che sta per affrontare. Georgette ha ammesso che la sclerosi multipla si è ripresentata in maniera più aggressiva del solito.

Per questa ragione, la donna è stata costretta ad andare in ospedale per effettuare dei controlli. I medici l’hanno informata circa il fatto che, per un po’ di tempo, dovrà sottoporsi a delle dosi di cortisone per cercare di tenere a bada questa terribile malattia alquanto invalidante certe volte. Malgrado questo, però, la ragazza ha ammesso di non perdere la forza. Questa volta affronterà tutto con molta più energia perché deve stare bene per sua figlia di soli 4 mesi. (Continua dopo il post)

La Polizzi dà un annuncio ai suoi fan

Ad ogni modo, una volta dato questo annuncio ai suoi fan, Georgette Polizzi ha lasciato l’ospedale, che purtroppo dovrà frequentare quotidianamente per un po’, ed è tornata al suo lavoro. A tal riguardo, ha voluto dare un annuncio a tutte le persone che la seguono. Nello specifico, ha detto che quest’anno, per la prima volta, ha deciso di chiudere la sua attività per ben tre settimane.

L’azienda sarà operativa ancora per qualche giorno e poi chiuderà i battenti per un bel po’. In passato, invece, Georgette chiudeva solo la settimana di ferragosto, ma stavolta sente il bisogno di prendersi una pausa e farla prendere anche ai suoi collaboratori. L’anno appena trascorso è stato pieno di eventi e momenti particolarmente importanti. Per tale ragione, un po’ di sano e meritato relax darà certamente bene a tutti.